El entrerriano Agustín Martínez decidió dejar el automovilismo profesional

El entrerriano Agustín Martínez, hijo de Omar “Gurí” Martínez, decidió retirarse de la práctica profesional del automovilismo. La noticia fue confirmada oficialmente por el equipo Martínez Competición a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

La estructura con sede en Paraná informó: “Desde Martínez Competición queremos comunicar que Agustín Martínez ha tomado la decisión de retirarse de la práctica profesional del automovilismo”. El mensaje rápidamente generó repercusión entre seguidores del Turismo Carretera y categorías vinculadas a la ACTC.

Respaldo del equipo familiar

Desde la escudería liderada por el “Gurí” remarcaron que se trata de una decisión personal. “Sabemos que las decisiones personales merecen respeto y acompañamiento. Por eso, solo tenemos palabras de agradecimiento y orgullo”, señalaron.

También dejaron en claro que el vínculo con el piloto continúa. “Las puertas del equipo siempre van a estar abiertas, porque esta es y será siempre su casa”, concluye el comunicado difundido por Martínez Competición.

Una proyección que generaba expectativa

Agustín Martínez venía siendo parte de las categorías fiscalizadas por la ACTC y era considerado una de las proyecciones del automovilismo regional y nacional. Su apellido lo vinculó desde sus inicios con una de las trayectorias más destacadas del deporte motor entrerriano.

Con esta determinación, Agustín Martínez cierra su etapa como piloto profesional. Desde el entorno no se brindaron detalles adicionales sobre los motivos ni sobre posibles proyectos futuros dentro del ámbito automovilístico.