Werner cambia de marca para las TC Pick Up y busca “pelear un nuevo campeonato”

La marca Foton se suma a las TC Pick Up en 2026 y será la octava de la categoría. Mariano Werner y Gastón Mazzacane serán los pilotos oficiales. El proyecto del Grupo Corven incluye una tercera unidad en el TC Pista Pick Up. El entrerriano habló sobre la nueva apuesta.
Así como el Turismo Carretera continúa su evolución con los modelos de nueva generación, las TC Pick Up no se quedan atrás. En 2026, la categoría de la ACTC recibirá a su 8ª marca: Foton. La terminal china, representada en el país por el Grupo Corven, desembarca con una estructura oficial y una apuesta fuerte liderada por 2 campeones de la especialidad: Mariano Werner (37 años) y Gastón Mazzacane (50).
Werner, monarca 2023 de las camionetas, habló sobre este nuevo desafío que lo tendrá no solo como piloto, sino más involucrado en la gestión técnica. “Voy a estar junto a Foton de forma más personal. Antes la pickup dependía de los Jakos; ahora lo haremos en Salto junto a Franco García y todo su grupo”, reveló el paranaense.
Werner trabaja hace tiempo con García. El taller de Salto atiende los autos de los jóvenes pilotos que el Zorro tiene en su equipo. Este año, por ejemplo, prepara los Ford Mustang de TC Pista de Faustino Cifré, Manuel Borgert y Benjamín Antón. En tanto, que el de Nicanor Santilli Pazos está en el taller del entrerriano en Paraná.
Un equipo de campeones para el debut
La llegada de Foton no es un movimiento menor. La marca competirá en pista contra las ya consagradas Ford Ranger, Toyota Hilux, Volkswagen Amarok, Chevrolet S10, Nissan Frontier, Fiat Toro y Dodge RAM. Para ello, confió sus unidades a dos referentes: Werner y Mazzacane (campeón 2018).
“Es un equipo oficial y el deseo es representar a la marca de la mejor manera. Estamos con las ganas lógicas de poder pelear por un nuevo campeonato”, aseguró Werner a Solo TC.
El proyecto integral contempla tres camionetas. Además de las dos unidades de la divisional mayor, la estructura tendrá presencia en el TC Pista Pick Up con Nicanor Santilli Pazos (22 años), quien hará su debut absoluto en la especialidad.
Foton y su apuesta al mercado local
El desembarco en el automovilismo deportivo coincide con la expansión comercial de la marca en Argentina. Bajo el ala del Grupo Corven, Foton presentó recientemente nuevas variantes de la Tunland G7 y exhibió en avant-premiére la nueva Tunland V9 con motor naftero, buscando mayor cobertura en el segmento de las camionetas.
Con el respaldo técnico en Salto y una alineación de pilotos protagonistas en las categorías de la ACTC, Foton inicia su camino en las TC Pick Up con el objetivo claro de ser protagonista desde la primera fecha.