Este jueves continúa el ciclo Jazz en la Casa

Este jueves a las 21 en la Casa de la Cultura de Entre Ríos (Carbó y 9 de julio, Paraná) continúa el ciclo Jazz en la Casa. Se presentará Cin in Love with Jazz. Con acceso libre y gratuito, organiza la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. Habrá servicio de cantina.

Cin in Love with Jazz está integrado por Cintia Campos en voz; Nicolás Matteoda en guitarra; Jorge Chiro Ochoa en bajo y José Luis Viggiano en batería.

La agrupación reversiona los grandes clásicos del jazz y la bossa nova de todos los tiempos.

La música de la época dorada del cine de Hollywood se resignifica en las nuevas versiones de este grupo que cuenta con destacados músicos de la zona, de gran trayectoria en el género.

Jazz en la Casa es parte de la agenda CUAC! Cultura Activa Verano, que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla en distintos puntos de la provincia.