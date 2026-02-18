Colón vivirá una noche con Ritmos Argentinos y celebrará una suelta de libros

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
18 de Febrero de 2026
Rtimos Argentinos se presenta en Colón
Rtimos Argentinos se presenta en Colón Foto: Gobierno de Entre Ríos

Será este viernes por la noche en la explanada del Puerto, con entrada libre y gratuita. Se presentarán Pajarito Silvestri, La Big Band, Factor Fun y Suma Paciencia. El sábado, Galarza tendrá una noche musical en el Parque Paseo del Ferrocarril.

Este viernes desde las 20:00 Colón vivirá una noche llamada Ritmos Argentinos, en la explanada del Puerto. Con entrada libre y gratuita, organizan las secretarías de Cultura de Nación y Entre Ríos junto a la Municipalidad de Colón.

 

Se presentarán: Pajarito Silvestri, La Big Band, Factor Fun y Suma Paciencia.

 

También habrá una suelta de libros a cargo de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP).

 

Ritmos Argentinos es una iniciativa con perspectiva federal que busca promover artistas emergentes y locales.

 

El sábado en Galarza

 

Tras su paso por Colón, el escenario móvil continuará este sábado 21 de febrero desde las 20:00 en el Parque Paseo del Ferrocarril de Galarza. Allí se presentarán: Nahuel Borrá, La Sin Nombre, Híbridos y Karel Fleites y la Nave del Regreso. La entrada será libre y gratuita.

Temas:

Colón Galarza Ritmos Argentinos
