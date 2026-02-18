Colón vivirá una noche con Ritmos Argentinos y celebrará una suelta de libros

Este viernes desde las 20:00 Colón vivirá una noche llamada Ritmos Argentinos, en la explanada del Puerto. Con entrada libre y gratuita, organizan las secretarías de Cultura de Nación y Entre Ríos junto a la Municipalidad de Colón.

Se presentarán: Pajarito Silvestri, La Big Band, Factor Fun y Suma Paciencia.

También habrá una suelta de libros a cargo de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP).

Ritmos Argentinos es una iniciativa con perspectiva federal que busca promover artistas emergentes y locales.

El sábado en Galarza

Tras su paso por Colón, el escenario móvil continuará este sábado 21 de febrero desde las 20:00 en el Parque Paseo del Ferrocarril de Galarza. Allí se presentarán: Nahuel Borrá, La Sin Nombre, Híbridos y Karel Fleites y la Nave del Regreso. La entrada será libre y gratuita.