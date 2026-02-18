Autopista Rosario-Córdoba: fuertes vientos provocaron el vuelco de al menos diez camiones

Autopista Rosario-Córdoba. Un violento temporal provocó un verdadero desastre este jueves en la Autopista Córdoba-Rosario, donde más de diez camiones volcaron a la altura del kilómetro 392 y la circulación quedó completamente interrumpida.

El siniestro ocurrió en la zona de General Roca, donde ráfagas de viento huracanadas sorprendieron a los vehículos de gran porte y generaron una situación de extrema gravedad. Las unidades quedaron atravesadas sobre la calzada, bloqueando ambos sentidos de la traza.

A la zona del hecho, que ocurrió cerca de las 22.00, arribó personal policial y de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), que implementó un corte total de tránsito entre las localidades de Armstrong y Tortugas, sobre la mano que va hacia Córdoba.

"Corte total entre Armstrong y Tortugas sentido hacia Córdoba por siniestro vial entre múltiples vehículos", informó la APSV a través de X.

Ante el corte total, las autoridades dispusieron un desvío del tránsito hacia Córdoba por la localidad de Correa, entre Cañada de Gómez.

Las condiciones climáticas continúan siendo adversas, con visibilidad reducida a pocos metros por lluvia y polvo en suspensión, lo que aumenta el riesgo de nuevos incidentes.

Desde la Policía Caminera pidieron evitar circular por la zona y respetar estrictamente las indicaciones en los puntos de desvío.

Servicios de emergencia trabajan en el lugar, aunque advirtieron que la magnitud del evento podría demorar la remoción de los camiones y la normalización del tránsito.