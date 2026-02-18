 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Cuánto cobra un trabajador de call center en febrero de 2026

El salario de un trabajador de call center en febrero de 2026 varía según categoría y carga horaria, con sumas fijas y adicionales por antigüedad y presentismo.

18 de Febrero de 2026
Foto: TN.

El salario de un trabajador de call center en febrero de 2026 varía según categoría y carga horaria, con sumas fijas y adicionales por antigüedad y presentismo.

A partir de un acuerdo firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y la Cámara Argentina de Centros de Contacto (CACC), los trabajadores de call center bajo el CCT 781/20 ya conocen los salarios que percibirán en febrero de 2026.

 

 

El convenio establece sumas fijas y revisiones periódicas para hacer frente a la inflación, asegurando incrementos claros para cada categoría. Entre los principales valores de referencia se destacan: Mantenimiento (48 horas semanales) con $1.169.560 y Administrativo con $1.171.859.

 

Además, los montos incluyen la continuidad de sumas no remunerativas, como los $60.000 que se pagan desde diciembre de 2025 y se repiten durante enero, febrero y marzo de 2026, y los $40.000 que seguirán como extra hasta abril, cuando se incorporarán al salario básico.

 

Foto: TN.

 

Operadores: sueldos según carga horaria

 

Los sueldos para operadores varían según la cantidad de horas trabajadas por semana y la categoría: Operación A y Operación B. Por ejemplo, en Operación A, un trabajador con 20 horas semanales cobrará $488.275, mientras que con 36 horas percibirá $878.894, publicó TN.

 

En Operación B, los valores van de $495.924 por 20 horas semanales a $892.664 por 36 horas. Estos montos no incluyen adicionales por antigüedad ni presentismo, que se suman a los haberes remunerativos y no remunerativos de cada categoría, afectando el salario final del trabajador.

 

El acuerdo busca dar previsibilidad y equidad salarial, asegurando que cada empleado reciba la remuneración correspondiente según su jornada laboral, categoría y años de servicio.

Temas:

trabajadores call center
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News

