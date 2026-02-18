Cuánto cobra un trabajador de call center en febrero de 2026

A partir de un acuerdo firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y la Cámara Argentina de Centros de Contacto (CACC), los trabajadores de call center bajo el CCT 781/20 ya conocen los salarios que percibirán en febrero de 2026.

El convenio establece sumas fijas y revisiones periódicas para hacer frente a la inflación, asegurando incrementos claros para cada categoría. Entre los principales valores de referencia se destacan: Mantenimiento (48 horas semanales) con $1.169.560 y Administrativo con $1.171.859.

Además, los montos incluyen la continuidad de sumas no remunerativas, como los $60.000 que se pagan desde diciembre de 2025 y se repiten durante enero, febrero y marzo de 2026, y los $40.000 que seguirán como extra hasta abril, cuando se incorporarán al salario básico.

Foto: TN.

Operadores: sueldos según carga horaria

Los sueldos para operadores varían según la cantidad de horas trabajadas por semana y la categoría: Operación A y Operación B. Por ejemplo, en Operación A, un trabajador con 20 horas semanales cobrará $488.275, mientras que con 36 horas percibirá $878.894, publicó TN.

En Operación B, los valores van de $495.924 por 20 horas semanales a $892.664 por 36 horas. Estos montos no incluyen adicionales por antigüedad ni presentismo, que se suman a los haberes remunerativos y no remunerativos de cada categoría, afectando el salario final del trabajador.

El acuerdo busca dar previsibilidad y equidad salarial, asegurando que cada empleado reciba la remuneración correspondiente según su jornada laboral, categoría y años de servicio.