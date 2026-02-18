"Las urgencias de los entrerrianos tendrán que seguir esperando", afirmó el PJ

El Partido Justicialista de Entre Ríos cuestionó el discurso del gobernador Rogelio Frigerio ante la Asamblea Legislativa y sostuvo que "consistió en un diagnóstico parcial y sesgado de la realidad provincial, orientado a justificar reformas regresivas y un modelo de gestión basado en el ajuste permanente donde la gestión fue ocupada por promesas a futuro".

Desde el PJ señalaron que "uno de los puntos más sensibles del discurso fue el anuncio de avanzar en una reforma del sistema previsional entrerriano, utilizando como argumento central el déficit de la Caja de Jubilaciones", y advirtieron que "se trata de un tema que exige responsabilidad y soluciones, pero no desde el encuadre ideológico que propone el gobierno provincial".

En ese sentido, remarcaron que "al analizar la situación de la Caja, Frigerio omitió la responsabilidad central del Estado nacional" y agregaron que "la deuda histórica de la ANSES con Entre Ríos —que el propio gobernador reconoce— es una de las principales causas del desfinanciamiento del sistema". Además, alertaron que "hoy, el riesgo es claro: que el déficit se convierta en excusa para desmantelar el sistema previsional entrerriano y eliminar el 82% móvil, un logro histórico que parece incomodar a la gestión actual".

El justicialismo entrerriano recordó que "desde el Partido Justicialista ya expresamos que cualquier modificación tiene que preservar el 82% móvil, resolver el déficit sin descargarlo sobre las espaldas de las y los trabajadores", y subrayó que "el espíritu debe ser la defensa de la Caja provincial y el fortalecimiento de un sistema solidario, justo y sostenible, tal como lo establece la Constitución Provincial".

En relación a la infraestructura vial, afirmaron que "el Gobernador repitió grandes anuncios a futuro con poca repercusión en el presente" y que "la promesa de intervenir el 100% de las rutas entrerrianas carece de sustento real, financiamiento claro y plazos concretos".

"Lo que se observa en el territorio es insuficiente frente al grave deterioro que provoca la paralización de la obra pública decidida por el gobierno nacional", indicaron, y enfatizaron que "la experiencia entrerriana demuestra que sin Estado activo y sin inversión pública sostenida no hay infraestructura posible".

El comunicado advierte que "la realidad es que Entre Ríos está paralizada, tapando baches sin obras importantes, con políticas de Estado en retirada y pérdida de empleos todos los días". En ese marco, puntualizaron que "los números son contundentes: en lo que va de esta gestión se perdieron más de 10.000 empleos registrados y hay 774 empresas menos en la provincia".

Desde el PJ cuestionaron también el alineamiento del gobernador con el gobierno nacional y señalaron que "en ese contexto alarmante, Frigerio renueva su compromiso con las políticas del gobierno nacional y la reforma laboral en debate, argumentando que se pierden empleos por la supuesta 'industria del juicio'". Al respecto, sostuvieron que "a la luz de los datos, esa afirmación es una falacia que busca ocultar el fracaso del modelo".

Asimismo, expresaron que "las y los trabajadores estatales esperaban alguna propuesta ante la angustiante situación que atraviesan con salarios congelados, una obra social cada vez más deteriorada y la amenaza permanente de despidos y recortes", pero que "en lugar de soluciones, recibieron estigmatización y desprecio".

"El Estado no es un gasto: es garante de derechos, motor del desarrollo y una herramienta indispensable para la paz social", afirmaron, y destacaron que "sus trabajadoras y trabajadores sostienen su funcionamiento todos los días, más allá de los gobiernos circunstanciales".

El Partido Justicialista manifestó que "rechaza enfáticamente la estigmatización del empleo público y reafirma que el Estado entrerriano fue y debe seguir siendo una herramienta central para garantizar salud, educación, seguridad, infraestructura y desarrollo productivo".

Finalmente, señalaron que "queda la sensación de que el gobernador habló para unos pocos, desde un discurso ideologizado que no convoca, que intenta construir una épica del ajuste y del achicamiento del Estado, mientras deja afuera los problemas reales de la provincia".

"Entre Ríos necesita diálogo social, consensos amplios y un proyecto de desarrollo inclusivo", afirmaron, y concluyeron: "desde el justicialismo reafirmamos nuestro compromiso con una provincia con más trabajo, más producción, más justicia social y más Estado presente. Ese es el camino que defendemos y vamos a seguir defendiendo".

En el cierre del documento, el PJ expresó que "frente al intento de retroceder en derechos y conquistas históricas, adherimos y apoyamos el paro general de la CGT para este jueves y cada una de las medidas que las y los trabajadores realicen para rechazar la flexibilización laboral que impulsa Milei con la complicidad de gobernadores como Frigerio".