Concepción del Uruguay: cuatro adolescentes realizaron pintadas en el Colegio Nacional

Un nuevo hecho de vandalismo sacudió a la comunidad educativa de Colegio Superior del Uruguay Justo José de Urquiza, en Concepción del Uruguay, durante la madrugada de este miércoles, cuando cuatro jóvenes fueron sorprendidos realizando pintadas en las paredes del emblemático edificio histórico.

El episodio ocurrió alrededor de las 3:40 en la intersección de calles Urquiza y Galarza. Un llamado telefónico alertó a la Sala de Comando sobre la presencia de varios individuos que estaban dañando la fachada del establecimiento educativo.

Foto Facebook: Egresados del Colegio Sup.del Uruguay "J.J. de Urquiza"

Ante la denuncia, personal del Comando Radioeléctrico acudió de inmediato al lugar y logró interceptar a cuatro sospechosos en pleno acto. Se trataba de tres menores de edad —dos de 15 años y uno de 16— y un joven de 18 años, quienes tenían en su poder elementos que habrían sido utilizados para realizar las pintadas.

Colegio del Uruguay. Foto: Luis Ángel Cerrudo

La Fiscal Auxiliar en turno, Dra. Lucía Bourlot, intervino rápidamente y dispuso que los menores fueran trasladados a la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar para su posterior entrega a los progenitores.

En tanto, el joven mayor de edad fue llevado a la Sección Antecedentes y luego alojado en la Alcaidía de la Comisaría Primera, donde quedó detenido por el delito de daño en flagrancia.

Colegio del Uruguay. Foto: Luis Ángel Cerrudo

El hecho generó malestar entre vecinos y miembros de la comunidad educativa, dado el valor histórico y simbólico que representa el edificio para la ciudad.