Se realizó la presentación de la Carrera Nocturna en la ciudad de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La Carrera Nocturna se correrá este sábado 21 de febrero en Paraná con largada a las 20 horas. El evento fue presentado en el Balneario Thompson y contará con atletas competitivos y participantes recreativos.
La Carrera Nocturna volverá a llenar de deporte y movimiento las calles de Paraná este sábado 21 de febrero, cuando desde las 20 horas se ponga en marcha la quinta edición del tradicional evento. El lanzamiento oficial se realizó este miércoles en el Balneario Thompson, donde autoridades municipales brindaron detalles de la organización y destacaron la masiva convocatoria.
Según se informó, más de dos mil personas ya confirmaron su participación en esta nueva edición, con corredores provenientes de distintos puntos de la provincia y también de ciudades y provincias aledañas. La prueba contará con una modalidad competitiva y otra recreativa de cinco kilómetros, lo que amplía el abanico de participantes.
El Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Paraná, Santiago Halle, afirmó: “Para nosotros es una gran alegría presentar la quinta edición de la carrera nocturna. Hay más de dos mil inscriptos y de toda la provincia, ciudades y provincias aledañas”.
Una propuesta deportiva para toda la familia
El funcionario municipal remarcó el esfuerzo organizativo que implica llevar adelante un evento de estas características y valoró el acompañamiento de la comunidad. “Para nosotros es un gran esfuerzo realizar la carrera. Destacamos que hay inscriptos que están para la competitiva y muchos para hacer el tramo recreativo de cinco kilómetros. Hay muchas familias y personas que no se dedican a esto y no se dedican a un entrenamiento profesional, vienen a la carrera y la disfrutan”, aseguró en este punto.
La Carrera Nocturna se ha consolidado como una propuesta deportiva inclusiva, que convoca tanto a atletas experimentados como a vecinos que buscan sumarse a una experiencia saludable y recreativa. La modalidad de cinco kilómetros permite que personas sin entrenamiento profesional puedan participar y completar el circuito.
Además del aspecto deportivo, desde la organización destacaron el impacto positivo en la economía local. “Contamos con el apoyo de empresas locales. Este año la remera se compra y es de producción local. Esto también revaloriza lo que hacen muchos paranaenses emprendedores que hacen indumentaria de calidad”, indicó Halle.
Entrega de kits y compromiso ambiental
Por su parte, Juan Arbitelli, subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Paraná, se refirió a los kits que podrán usar los competidores: “Se entregan el viernes de 15 a 19 horas en el Open, a metros del Thompson. Hay empresas de turismo que se han sumando y han abierto para que entreguemos los kits. El sábado de 13 a 17 horas para quienes no son de Paraná también habrá posibilidades de que retiren sus kits porque entendemos que puede ser que viajen ese mismo día y se hospeden en nuestra ciudad”.
El funcionario también destacó el crecimiento sostenido del evento a lo largo de sus ediciones. “Estamos contento como viene escalando y es producto de la consecutividad de la carrera. Son productos que nos anteceden y nuestra idea es mejorarlo”, ratificó.
En cuanto a la sustentabilidad, Arbitelli subrayó las medidas adoptadas para reducir el impacto ambiental. “Hemos trabajado para que sea menor el desperdicio de plástico. Trabajamos para que haya bolsitas de agua para los competidores, pero para la hora de llegada solo hay dispensers”, refirió el funcionario municipal en cuanto a la sustentabilidad ecológica en la carrera. Además, todo el recorrido es a través de luces LED”.
De esta manera, la Carrera Nocturna no solo se posiciona como uno de los eventos deportivos más convocantes del calendario local, sino también como una iniciativa que promueve hábitos saludables, el desarrollo económico y el compromiso ambiental en la capital entrerriana.