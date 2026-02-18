Suma de Voluntades lanzó una colecta para entregar 300 kits útiles escolares

La asociación Suma de Voluntades puso en marcha una nueva campaña solidaria con el objetivo de reunir fondos para adquirir kits escolares destinados a niños y adolescentes que acompañan durante el año en distintos barrios de Paraná.

La iniciativa está orientada principalmente a chicos del barrio San Agustín, aunque también alcanza a quienes participan de las actividades en Antártida Argentina, Mosconi Viejo y San Martín. Camila Lucero, referente de Suma de Voluntades, explicó que la colecta se realiza mediante aportes económicos.

“Nos encontramos nuevamente con el comienzo de las clases y, como todos los años, lanzamos nuestra campaña de útiles”, señaló. En esta oportunidad, la organización optó por reunir dinero para poder comprar los insumos en mayoristas y armar kits equitativos según el nivel educativo.

Cuánto cuesta cada kit y cuántos necesitan

“Un kit escolar, lo más barato que podemos armar, son 10.000 pesos”, indicó Lucero, aunque aclaró que no es necesario donar ese monto exacto.

“No es necesario que donen 10.000 pesos exactos. Pueden donar más, pueden donar menos. Lo que puedan, siempre todo suma”, expresó la referente de Suma de Voluntades, al destacar que el objetivo es alcanzar aproximadamente 300 kits.

Camila Lucero, de Suma de Voluntades. Foto: Elonce.

Los materiales serán distribuidos según cuatro categorías: nivel inicial, nivel primario (dividido en dos niveles) y secundaria.

Trabajo territorial durante el año

Además de la campaña de útiles, la organización sostiene espacios de apoyo escolar. “Determinados días a la semana damos apoyo en el SIC de La Floresta. Un grupo de voluntarias ayuda a los chicos con las tareas, con el acompañamiento escolar y también en trámites vinculados a cambios o inicios de escuela”, explicó Lucero.

Para colaborar con la campaña, quienes deseen aportar pueden hacerlo a través del alias bancario “infancias.suma”. También se puede acceder a la información y al código QR publicado en las redes sociales de Suma de Voluntades.

Desde la entidad remarcaron que cada aporte contribuye a alcanzar la meta y que la comunidad ha sido clave en campañas anteriores. La colecta permanecerá activa hasta completar la cantidad necesaria para cubrir la demanda prevista para este inicio del ciclo lectivo.