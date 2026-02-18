Ofrecen kits escolares desde $13.000 en la feria “Vuelta a Clases”: los detalles

La feria “Vuelta a Clases” ofrece kits escolares desde $13.000 para primaria y $19.000 para secundaria en distintos puntos de Paraná. La propuesta municipal busca aliviar el bolsillo de las familias y fortalecer el trabajo de emprendedores
Comenzó una nueva edición de la feria “Vuelta a Clases”, una iniciativa que recorre distintos barrios de Paraná con el objetivo de acercar útiles, indumentaria y calzado a precios accesibles antes del inicio del ciclo lectivo, previsto para el 2 de marzo.
La jornada inaugural se realizó en la Escuela Hogar y continuará durante la semana en distintos sectores de la ciudad, en el horario de 8 a 12.30. En caso de lluvias, la actividad será reprogramada.
Doble objetivo: precios accesibles y apoyo al trabajo local
El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, explicó a Elonce que se trata de la tercera edición de esta propuesta impulsada por la gestión municipal.
“Estamos comenzando hoy esta tercera edición de la Feria Vuelta a Clases, una feria que tiene una doble población destinataria. Por un lado, genera trabajo para 11 emprendedores, productores, comercios locales y cooperativas textiles de la ciudad; y por otro, cuida el bolsillo de las familias paranaenses”, destacó.
Bustamante subrayó que los kits escolares son uno de los productos más buscados. “El kit de la escuela primaria tiene un costo de 13.000 pesos y el de secundaria 19.000. Es un esfuerzo que realizan dos comercios importantes de la ciudad, que resignan parte de su margen para acompañar esta política pública”, afirmó.
Qué incluyen los kits escolares
Desde la organización detallaron que el kit primario contiene cuadernos de tapa dura y blanda, lápiz negro, goma, plasticola, tijera escolar, caja de 12 lápices de colores, papel glacé, sacapuntas, canopla, etiquetas, regla, fibra, repuesto de dibujo y pincel chato, entre otros elementos.
El kit secundario incluye repuesto escolar de 96 hojas, bolígrafos, set de geometría, cuaderno universitario, carpeta, fibras, lápices de colores, microfibra, repuesto de dibujo color, goma, sacapuntas y adhesivo.
Ambos pueden abonarse en efectivo o mediante transferencia.
Indumentaria y cooperativas textiles
Además de los útiles, la feria ofrece guardapolvos, remeras, zapatillas y mochilas elaboradas por emprendedores locales. Viviana, integrante de la cooperativa textil Esperanza Gualeguaychú, contó que producen indumentaria escolar.
“Nosotros realizamos guardapolvos, remeras y todo lo que es indumentaria principal para el comienzo de clases. El guardapolvo pechera está a 10.000 pesos y las remeras básicas a 4.000”, explicó.
Bustamante remarcó que el contacto directo con los clientes permite personalizar prendas con estampados o bordados. “Eso también genera vínculos que se mantienen durante todo el año”, señaló.
La feria continuará en Costanera Oeste y Casiano Calderón, luego en barrio Balbi y finalizará en Parque Gazzano.