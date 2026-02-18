El intendente Davico evaluó el feriado de Carnaval: “Gualeguaychú vivió un fin de semana histórico”

Durante el fin de semana XXL de Carnaval, Gualeguaychú registró ocupación plena, una agenda de eventos multitudinarios y un operativo integral que garantizó seguridad y prevención para locales y visitantes.

“Vivimos un fin de semana histórico. Gualeguaychú estuvo llena, con 100% de ocupación, playas y balnearios colmados, el Carnaval brillando y cada sector turístico trabajando con excelentes resultados. Esto demuestra que cuando hay orden y gestión, la ciudad crece”, afirmó el intendente Mauricio Davico, en un balance del fin de semana XXL.

El jefe comunal resaltó que la coordinación entre el Estado municipal, las fuerzas de seguridad y el sector privado permitió que todos los servicios funcionaran sin inconvenientes: "No hubo un solo corte de agua y todas las prestaciones municipales funcionaron como se planificó. Quiero agradecer a cada trabajador municipal, a las fuerzas federales y provinciales que nos acompañaron, y especialmente a los prestadores turísticos, que son quienes sostienen la calidad del destino. La articulación fue clave para que todo se desarrollara con normalidad".

Davico también destacó la recuperación de los espacios públicos y la masiva presencia de visitantes en la Costanera y los balnearios: “Ver la Costanera, los balnearios y nuestros espacios recreativos nuevamente llenos de familias y turistas es una señal muy positiva. Estamos consolidando a Gualeguaychú como un destino elegido todo el año”.

Éxitos en turismo y ocupación

Entre el 14 y el 17 de febrero, Gualeguaychú registró ocupación plena en hoteles, complejos spa, glamping, hostels, bungalows y hospedajes habilitados, mientras que los campings alcanzaron 2433 plazas ocupadas. Los visitantes llegaron en motorhomes y casillas rodantes, destacando la capacidad de la ciudad para recibir turismo masivo.

Los principales atractivos turísticos también reflejaron este éxito: 4507 ingresos a las Termas del Guaychú, 3100 entradas a Ñandubaysal y 7540 accesos a balnearios como Playa Norte, Solar del Este, Parque del Sol y Los Pinos.

Cultura, Carnaval y actividades

El Carnaval del País volvió a convocar a más de 60 mil personas en el Corsódromo, reafirmando su rol como el espectáculo a cielo abierto más importante de Argentina. También destacaron el Entierro del Carnaval de los Corsos Populares Matecito y el Camino del Vino con la Vendimia en la Bodega Boutique Las Magnolias. Museos y playas locales recibieron un intenso flujo de público durante todo el fin de semana.

Seguridad y salud, prioridad

Davico subrayó la importancia del operativo integral de seguridad y prevención, que incluyó Policía de Entre Ríos, Policía Federal, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional, controles de alcoholemia con tecnología avanzada y patrullajes en puntos estratégicos.

En materia sanitaria, la Subsecretaría de Salud instaló carpas en la Costanera y el Corsódromo, con controles de sífilis, VIH, presión arterial y ginecológicos, promoviendo la vacunación y la prevención comunitaria. El Hospital Centenario dispuso de ambulancia y carpa equipada para urgencias.

“Esto demuestra que cuando la ciudad se organiza, se prepara y se trabaja con responsabilidad, cada fin de semana largo puede convertirse en una oportunidad de desarrollo para todos los gualeguaychuenses”, concluyó Davico, reafirmando su compromiso con la planificación y crecimiento turístico de la ciudad.