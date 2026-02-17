Elección de la reina del carnaval en Gualeguaychú: será el viernes en el corsódromo

La elección de la reina del carnaval tendrá lugar el próximo viernes en el corsódromo de Gualeguaychú, en una noche que promete brillo, música y toda la energía característica de la mayor fiesta a cielo abierto del país. El evento marcará uno de los momentos más esperados de la temporada, cuando se conozca el nombre de la nueva soberana.

Desde la organización informaron que las entradas estarán a la venta a partir del miércoles en las boleterías del predio, en el horario de 9 a 13 y de 17 a 21. La entrada general tendrá un costo de 10 mil pesos, las sillas 20 mil pesos y las mesas con cuatro sillas 100 mil pesos.

A diferencia de otras ediciones, en esta oportunidad el espectáculo estará centrado exclusivamente en la elección de la reina, sin coronación de otras categorías.

Las postulantes y el espectáculo

La nueva soberana surgirá entre cuatro representantes de las comparsas que participan del Carnaval del País. Las candidatas son Angie Felix, de O’ Bahía; Valentina Giménez, de Papelitos; Manuel Scorzelli, de Ará Yeví; y Mary Ann Morrinson, de Marí Marí.

Cada postulante representa no solo a su comparsa, sino también el trabajo y la dedicación de cientos de integrantes que durante meses preparan trajes, coreografías y puestas en escena para brillar en el corsódromo.

Durante la velada habrá show de batucadas y pasistas, además del tradicional desfile de portabanderas. Sin embargo, el eje central será la evaluación del jurado para definir quién se quedará con el cetro.

El traspaso del reinado

Uno de los momentos más emotivos de la noche será el traspaso de la corona. La actual reina del carnaval, Felicita Fouce, será la encargada de entregar el cetro a la flamante ganadora.