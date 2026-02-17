Cuáles son los 10 autos más baratos de Argentina en febrero

Con aumentos promedio del 2,2% y varias marcas con valores congelados, estos son los 10 autos más baratos de Argentina en febrero, en un mercado donde cada vez más modelos rozan los $30 millones.
Los 10 autos más baratos de Argentina en febrero muestran un mercado con subas moderadas y estrategias comerciales orientadas a sostener las ventas. Mientras el incremento promedio de precios fue del 2,2%, por debajo del último índice inflacionario, algunas automotrices decidieron mantener sin cambios los valores de enero e incluso ofrecer descuentos puntuales.
En este escenario, marcas como Chevrolet y Hyundai lograron posicionar modelos dentro del ranking de los más accesibles. Otras, como Honda, Kia y DS, apostaron a bonificaciones en dólares y financiación a tasa 0 para mantener el ritmo comercial alcanzado en 2025, el mejor año desde 2018.
Sin embargo, el dato saliente es que ya no quedan vehículos por debajo de los $25 millones y la mayoría de los modelos más económicos se acercan —o superan— la barrera de los $30 millones.
Citycars y compactos dominan el ranking
El segmento de los autos citadinos y compactos sigue concentrando las opciones más accesibles del mercado argentino. A diferencia de principios de 2025, cuando modelos como el Renault Kwid y el Fiat Mobi se ofrecían por debajo de los $20 millones, hoy los valores escalaron de manera significativa.
El Renault Kwid encabeza la lista con un precio de $26.050.000 tras un aumento del 2%. Está equipado con motor 1.0 tricilíndrico de 66 CV y caja manual de cinco marchas. Además, sumó mejoras como control de estabilidad (ESP) y mayor conectividad. Su variante eléctrica, Kwid E-Tech, asciende a $35.320.000, señaló el informe publicado en Clarín.
En el segundo puesto aparece el JMEV Easy 3, con un valor de $26.838.000 (US$ 18.900). Se trata de la gran novedad del listado: un auto 100% eléctrico importado por el Grupo Antelo, con motor de 68 CV y autonomía declarada de hasta 330 kilómetros bajo ciclo CLTC.
Modelos que rondan los $30 millones
El tercer lugar lo ocupa el Fiat Mobi, a $27.210.000, seguido por el Hyundai HB20, que mantiene precios congelados desde noviembre y arranca en $27.600.000. Este último ofrece motor 1.6 de 123 CV y opciones manuales o automáticas.
Entre los modelos que ya se ubican cerca de los $30 millones figuran el JAC S2 ($28.258.000), el Fiat Argo ($29.930.000) y el Fiat Cronos, que parte de $31.120.000 y continúa como uno de los sedanes más vendidos del país.
También integran el ranking el Citroën C3 ($31.200.000), el Peugeot 208 ($31.300.000) —líder en ventas durante 2024— y el Chevrolet Onix, que cierra el top 10 con un precio de $31.505.900.
Mercado en transición
La presencia de un modelo eléctrico entre los más baratos refleja una transformación incipiente en el mercado local, aunque la oferta sigue concentrada en vehículos de combustión interna.
Las estrategias comerciales actuales combinan precios congelados, bonificaciones y financiación atractiva, en un intento por sostener el volumen de ventas tras la leve caída del 5% registrada en enero.
En definitiva, los 10 autos más baratos de Argentina en febrero muestran un mercado donde el acceso al 0 km es cada vez más exigente en términos de inversión, con un piso que ya supera ampliamente los $25 millones y una tendencia que acerca a la mayoría de los modelos al umbral de los $30 millones.