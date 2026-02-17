 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Choques múltiples complicaron el tránsito en la Ruta Nacional 12 tras el fin de semana largo

Dos siniestros viales a la altura de Isla Talavera y sobre el Puente General Bartolomé Mitre, provocaron demoras y reducción de calzada en sentido hacia Buenos Aires. Piden circular con extrema precaución.

17 de Febrero de 2026
Dos choques se registraron en la tarde del martes en la Ruta 12
Dos choques se registraron en la tarde del martes en la Ruta 12 Foto: Mariano Bradanini

Dos siniestros viales a la altura de Isla Talavera y sobre el Puente General Bartolomé Mitre, provocaron demoras y reducción de calzada en sentido hacia Buenos Aires. Piden circular con extrema precaución.

En el marco del regreso del fin de semana largo de Carnaval, se registraron dos choques múltiples en la Ruta Nacional 12, el Complejo Zárate - Brazo Largo que complicaron la circulación en sentido Norte-Sur.

 

Ambos siniestros involucraron a más de dos vehículos y ocurrieron en la mano que se dirige hacia la provincia de Buenos Aires, generando importantes demoras y

largas filas de autos.

 

Según informó el vocero de Autovías del Mercosur, Mariano Bradanini, el primero de los hechos tuvo lugar en el kilómetro 94, en la zona de Isla Talavera. Allí, el choque obligó a reducir la calzada y a desplegar un operativo de seguridad vial para ordenar el tránsito.

 

El segundo accidente, sobre uno de los puentes del Complejo Zárate-Brazo Largo

 

El segundo incidente se produjo sobre el Puente Mitre, la estructura principal del complejo vial. En este punto, la reducción de carriles también afecta de manera significativa la circulación, especialmente en una jornada marcada por el intenso flujo vehicular tras el fin de semana largo.

Foto: Mariano Bradanini
Foto: Mariano Bradanini

 

Ante este escenario, las autoridades solicitaron a los conductores extremar las medidas de precaución, reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y respetar las indicaciones del personal que trabaja en ambos sectores afectados.

Temas:

Ruta Nacional 12 Accidente
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso