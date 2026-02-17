Choques múltiples complicaron el tránsito en la Ruta Nacional 12 tras el fin de semana largo

Dos siniestros viales a la altura de Isla Talavera y sobre el Puente General Bartolomé Mitre, provocaron demoras y reducción de calzada en sentido hacia Buenos Aires. Piden circular con extrema precaución.
En el marco del regreso del fin de semana largo de Carnaval, se registraron dos choques múltiples en la Ruta Nacional 12, el Complejo Zárate - Brazo Largo que complicaron la circulación en sentido Norte-Sur.
Ambos siniestros involucraron a más de dos vehículos y ocurrieron en la mano que se dirige hacia la provincia de Buenos Aires, generando importantes demoras y
largas filas de autos.
🔴 AHORA | RN12 📍 Km 94 – Isla Talavera Sentido Norte → Sur Calzada reducida por siniestro vial (choque múltiple). 📍 Puente Mitre – Complejo Zárate Brazo Largo Sentido Norte → Sur Calzada reducida por siniestro vial (choque múltiple). ⚠️ Reducir la velocidad. ⚠️ Mantener… pic.twitter.com/qpdSbrlyxZ— Mariano Bradanini (@mbradanini) February 17, 2026
Según informó el vocero de Autovías del Mercosur, Mariano Bradanini, el primero de los hechos tuvo lugar en el kilómetro 94, en la zona de Isla Talavera. Allí, el choque obligó a reducir la calzada y a desplegar un operativo de seguridad vial para ordenar el tránsito.
El segundo accidente, sobre uno de los puentes del Complejo Zárate-Brazo Largo
El segundo incidente se produjo sobre el Puente Mitre, la estructura principal del complejo vial. En este punto, la reducción de carriles también afecta de manera significativa la circulación, especialmente en una jornada marcada por el intenso flujo vehicular tras el fin de semana largo.
Ante este escenario, las autoridades solicitaron a los conductores extremar las medidas de precaución, reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y respetar las indicaciones del personal que trabaja en ambos sectores afectados.