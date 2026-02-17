Las infancias se presentan con Tracatá en el corsódromo: "El carnaval es la identidad de familias completas"

Los más pequeños se presentarán en el carnaval infantil Tracatá

La directora de Cultura Emergente e Infancias, Micaela Acosta, dialogó con Elonce en el marco del carnaval infantil Tracatá, en calle Maciá, esta noche. Desde las 19:00 están abiertas las puertas del corsódromo y las entradas tienen un costo de $5.000.

Las noches del carnaval de Paraná se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo “Nuestras Fiestas”, una propuesta destinada a difundir los principales eventos culturales, deportivos y artísticos que distinguen a Entre Ríos y la región.

Tracatá 2025

“Está todo en marcha para el día de hoy, noche de la coronación de los carnavales oficiales de la ciudad de Paraná. Y antes de la noche de la coronación, en donde desfilan las comparsas ganadoras, vamos a tener el Tracatá”, explicó.

Se vive la última noche de carnavales en Paraná

Cabe recordar que el Tracatá es el desfile de las comparsas de infancias de Paraná. “Entendemos que dentro de la ciudad no solamente existen las comparsas de adultos, sino que también están las comparsas de infancias”, señaló.

En el corsódromo, los más pequeños se alistan para desfilar junto a sus comparsas en el marco de la presentación de Tracatá. Se presentarán Las Totiñas, Hechizaditos, Emperadorcitos, Samba Porá, Pequeños Ritmos libres, MC Dance Samba y Maripositas.

Asimismo, enfatizó en que se trata de un espacio destinado “para que estas personas que están todo el año laburando, coordinando, organizando dentro de los territorios de la ciudad de Paraná, puedan tener su propia noche de carnaval”, sostuvo Acosta.

“Es una noche muy hermosa y muy linda, en donde no solamente vemos el futuro, sino también el presente de aquellas personas que se interesan por el carnaval”, reconoció.

Cómo se conforman las comparsas

En esta línea, contó que las comparsas se componen por niños desde los 2 hasta los 16 años. “Hay un acompañamiento de las familias, del territorio, de la comisión vecinal, de todo, de las organizativas de cada uno de los carnavales, de las comparsas”, manifestó.

“Todos los años se repite el Tracatá en la noche de la coronación, desfilan antes de las comparsas ganadoras de las distintas categorías. Es una instancia muy hermosa”, destacó.

El carnaval, señaló Acosta, “es la identidad de familias completas. Está el mamá, el papá, los tíos, los abuelos, los sobrinos y los más chiquitos. Dentro de las comparsas de adultos mayores hay muchas infancias”.

En este sentido, enumeró: “Las comparsas de mayores tienen sus propias comparsas de infancias, como por ejemplo Emperatriz tiene a Emperadorcitos, Samba Oeste Litoral tiene a Maripositas. Es una cuestión de los hijos de las comparsas de adultos, tienen su propia comparsa de infancia, desfila la familia completa”.

Estas instancias, reconoció Acosta, “incentiva a gurises y gurisas de nuestra ciudad que no están insertos dentro de ninguna comparsa a poder participar”.

A las redes sociales del Tracatá “llegaron un montón de mensajes consultando dónde ensayan,, quién está a cargo, cuál es el lugar de ensayo, los horarios, los días y demás. Es algo que se nutre entre toda la gente”, contó Acosta.

“Las comparsas del Tracatá no compiten, sin embargo el trabajo, el esfuerzo, la dedicación y todo el compromiso que ponen las madres y los padres que están dentro de la organización de cada una de las comparsas de infancias es realmente admirable y es muy lindo el trabajo que vienen haciendo”, señaló.

“Tenemos una noche muy hermosa hoy, la última noche de carnaval. Hay puestos gastronómicos, gradas para que se pueda disfrutar desde cualquier punto de la pasarela todas las comparsas que van a estar. Esperamos que toda la ciudad pueda ir porque es una instancia muy linda”, cerró.

Los testimonios de los más pequeños

Leila, una niña de la comparsa de Merlín, contó que el traje se lo confeccionó su mamá. Aitana señaló que su vestuario es un préstamo de su prima. “Lo que más me gusta es cantar y bailar”, dijo.

Tiago saldrá con Merlín y bailará. “Me encanta bailar, estoy con mi mamá”, señaló.

Shirley, de 5 años, contó que lo que más le gusta es bailar.