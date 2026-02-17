Romero en el corsódromo local: “El carnaval de Paraná tiene la característica barrial”

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, concurrió al corsódromo para vivir la última noche del carnaval. En este sentido, dialogó con los medios de comunicación y señaló: “Es la noche final de cuatro jornadas exitosas, con mucha gente, con emprendedores, con gran trabajo no solo de Cultura de la municipalidad, sino del servicio público, de todas las áreas”.

Las noches del carnaval de Paraná se transmitieron en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo “Nuestras Fiestas”, una propuesta destinada a difundir los principales eventos culturales, deportivos y artísticos que distinguen a Entre Ríos y la región.

Carnaval de las Infancias "Tracatá". Foto: Elonce

Y sinceró: “Me pone muy contenta porque hoy empiezan los niños, comparsas integradas por chicos de distintos barrios de la ciudad”. En este orden, aseveró:

“Los carnavales han traído mucha gente al corsódromo de Paraná”.

Rosario Romero

Asimismo, enfatizó en que “el carnaval de Paraná tiene la característica de los barrios” y agregó: “Yo los conozco, vienen de distintos barrios y se lucen desfilando por calle Maciá”.

Sobre el carnaval en particular, destacó que “el balance es muy positivo” y sostuvo que las organizaciones “son las que venden las entradas, son las que se benefician, pueden afrontar los costos para prepararse”.

Además, agregó que durante enero y febrero hubo una “hermosa agenda cultural, variada, coronada con la Fiesta del Mate pero con muchas actividades importantes”.

Por su parte, el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana del municipio paranaense, Rubén Clavenzani, felicitó a todas las familias carnavalescas “que estuvieron presentes” para lograr cuatro noches carnavalescas exitosas.

Rubén Clavenzani

“Fueron cuatro jornadas extensas, tuvieron un jurado de alto nivel. Luego desfilarán las comparsas ganadoras, todas las expresiones que estuvieron presentes en este carnaval multitudinario”, señaló.

Por último, reconoció que las autoridades están “muy felices” de haber logrado esta y señaló que “todo el vecindario ha colaborado con este arte tan popular como es el carnaval”.