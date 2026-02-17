 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Política

Romero en el corsódromo local: “El carnaval de Paraná tiene la característica barrial”

La intendenta de Paraná asistió a la última noche de fiesta carnavalesca y reconoció la labor de las familias y organizaciones de la comunidad que hicieron posible "cuatro jornadas exitosas". Destacó además la nutrida agenda cultural durante el verano en la capital entrerriana.

17 de Febrero de 2026
Rosario Romero en la última noche de carnaval
Rosario Romero en la última noche de carnaval Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La intendenta de Paraná asistió a la última noche de fiesta carnavalesca y reconoció la labor de las familias y organizaciones de la comunidad que hicieron posible "cuatro jornadas exitosas". Destacó además la nutrida agenda cultural durante el verano en la capital entrerriana.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, concurrió al corsódromo para vivir la última noche del carnaval. En este sentido, dialogó con los medios de comunicación y señaló: “Es la noche final de cuatro jornadas exitosas, con mucha gente, con emprendedores, con gran trabajo no solo de Cultura de la municipalidad, sino del servicio público, de todas las áreas”.

Las noches del carnaval de Paraná se transmitieron en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo “Nuestras Fiestas”, una propuesta destinada a difundir los principales eventos culturales, deportivos y artísticos que distinguen a Entre Ríos y la región.

Carnaval de las Infancias "Tracat&aacute;". Foto: Elonce
Carnaval de las Infancias "Tracatá". Foto: Elonce

Y sinceró: “Me pone muy contenta porque hoy empiezan los niños, comparsas integradas por chicos de distintos barrios de la ciudad”. En este orden, aseveró:

Los carnavales han traído mucha gente al corsódromo de Paraná”.

Rosario Romero
Rosario Romero

 

Asimismo, enfatizó en que “el carnaval de Paraná tiene la característica de los barrios” y agregó: “Yo los conozco, vienen de distintos barrios y se lucen desfilando por calle Maciá”.

Carnaval de las Infancias "Tracat&aacute;". Foto: Elonce
Carnaval de las Infancias "Tracatá". Foto: Elonce

Sobre el carnaval en particular, destacó que “el balance es muy positivo” y sostuvo que las organizaciones “son las que venden las entradas, son las que se benefician, pueden afrontar los costos para prepararse”.

Carnaval de Paran&aacute;. Foto: Elonce
Carnaval de Paraná. Foto: Elonce

 

Además, agregó que durante enero y febrero hubo una “hermosa agenda cultural, variada, coronada con la Fiesta del Mate pero con muchas actividades importantes”.

Carnaval de Paran&aacute;. Foto: Elonce
Carnaval de Paraná. Foto: Elonce

Por su parte, el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana del municipio paranaense, Rubén Clavenzani, felicitó a todas las familias carnavalescas “que estuvieron presentes” para lograr cuatro noches carnavalescas exitosas.

Rub&eacute;n Clavenzani
Rubén Clavenzani

 

Fueron cuatro jornadas extensas, tuvieron un jurado de alto nivel. Luego desfilarán las comparsas ganadoras, todas las expresiones que estuvieron presentes en este carnaval multitudinario”, señaló.

 

Por último, reconoció que las autoridades están “muy felices” de haber logrado esta y señaló que “todo el vecindario ha colaborado con este arte tan popular como es el carnaval”.

Temas:

Rosario Romero Rubén Clavenzani Carnaval de Paraná
