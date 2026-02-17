Una ciudad del Noreste argentino rozó los 50 grados de sensación térmica

Una localidad correntina, la más calurosa del país este martes

La ola de calor no da tregua en el Litoral y este martes, en el cierre del fin de semana largo de Carnaval, la ciudad de Ituzaingó, Corrientes alcanzó los 49,9 grados de sensación térmica, el registro más elevado del país.

De acuerdo al sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico Nacional, Corrientes se encuentra bajo alerta amarilla por temperaturas extremas, al igual que Misiones, Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Jujuy.

El organismo detalló que la marca de 49,9°C de sensación térmica se calculó sobre una temperatura oficial de 34 grados, medida a las 18. Si bien Ituzaingó se ubicó 13° en el ranking de temperaturas reales, fue la localidad donde más se hizo sentir el calor debido a la alta humedad.

Otras ciudades con registros extremos

En el listado de sensación térmica, el segundo lugar fue para Reconquista, Santa Fe, con 44,7°C, mientras que San Ramón de la Nueva Orán, Salta ocupó el tercer puesto con 43,5°C.

En cuanto a temperaturas máximas reales, lideró Las Lomitas, Formosa, con 40,2°C. Le siguieron Presidencia Roque Sáenz Peña con 40°C y Resistencia con 39,7°C.

Desde el SMN explicaron que la sensación térmica se calcula combinando temperatura y humedad relativa: cuanto mayor es la humedad, más difícil resulta la

evaporación del sudor y, por lo tanto, mayor es la percepción de calor.

Alerta por tormentas para gran parte de Entre Ríos

La alerta por tormentas severas en Entre Ríos fue confirmada para el próximo jueves y alcanzará a 12 departamentos de la provincia. El aviso, de nivel amarillo, anticipa fenómenos meteorológicos de variada intensidad que podrían generar complicaciones principalmente entre la madrugada y la tarde, con mejoramientos temporarios hacia la noche.

De acuerdo al parte oficial difundido por el SMN, el área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. El organismo detalló que los fenómenos estarán acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

Las ráfagas podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora, mientras que los valores de precipitación acumulada oscilarían entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de que sean superados de manera puntual en algunas localidades.

Departamentos bajo alerta y franja horaria crítica

La alerta por tormentas severas rige para los departamentos Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante, Nogoyá, Gualeguay, Victoria, Federal, Federación, Feliciano, San Salvador y Concordia. En estas zonas, se recomienda especial precaución ante posibles anegamientos temporarios y reducción de la visibilidad.