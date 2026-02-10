Productores hortícolas enfrentan graves pérdidas por las altas temperaturas: “Cerca del 40% se quema”

REDACCIÓN ELONCE
Las elevadas temperaturas afectan la producción de hortalizas, dificultando el crecimiento de plantas y reduciendo la demanda. Un productor afirmó a Elonce que se enfrentan a un escenario cada vez más complejo.
Las altas temperaturas que se vienen registrando en los últimos días están generando grandes dificultades para los productores hortícolas de la región. La situación se torna aún más preocupante debido al impacto que el calor extremo tiene sobre las hortalizas, afectando tanto la producción como la calidad de los productos. Fabián Escalante, miembro de la cooperativa El Parque Limitada, comentó al respecto: "La situación cada vez está siendo más complicada por las altas temperaturas que venimos sintiendo desde la anterior semana. Eso afecta bastante a la producción. Cerca del 40% se pierde, se quema".
Cultivos más afectados por las altas temperaturas
Los productores hortícolas mencionan que algunos cultivos, como el pimiento, el coliflor y el brocoli son los más perjudicados. "La lechuga, al ser una planta tan tierna, se quema los bordes y el centro de la planta. Los plantines también, a veces están expuestos al sol", explicó Escalante. En cuanto a la acelga, que es menos común en esta época del año, Escalante añadió: "Queda como en modo defensa. Al hacer tanto calor no crece, se queda estacionada. Necesita temperaturas más bajas para desarrollarse".
Medidas preventivas para mitigar el daño
Frente a esta situación, los productores hortícolas han implementado algunas medidas para mitigar los efectos del calor. Escalante destacó que uno de los recursos más utilizados es el riego temprano en la mañana para refrescar las plantas. Además, en el invernadero utilizan media sombra para proteger los cultivos del sol directo: "Tratamos de ventilar y hacerlo más fácil para la planta, para que sufra lo menos posible. Ahí adentro llegan a haber alrededor de 50º", agregó Escalante. Sin embargo, la falta de demanda de productos frescos también está complicando aún más la situación.
Impacto económico y reducción de la demanda en el mercado
La falta de consumo por parte de los consumidores también está afectando gravemente a los productores. "En el mercado hay pocas ventas. Si bien hay verdura, no hay tanto consumo y eso hace que bajen los precios", explicó Escalante. A esto se le suma la escasa presencia de compradores debido a las vacaciones de verano. "Tratamos de ofrecer un producto más directo como cooperativa, pero el consumo ha caído bastante", señaló.
El cambio climático y los costos de producción como desafíos adicionales
El clima extremo no es un fenómeno aislado. Escalante indicó que cada vez se registran temperaturas más altas y los inviernos más rigurosos. "Cada vez está haciendo más calor y más fuerte. Se está complicando más producir, al menos lo que son las hojas", comentó. Además, los costos de los insumos, como los plantines y las cintas de riego, también están afectando la rentabilidad. "Cada vez está costando más", concluyó Escalante.