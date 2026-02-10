 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Los intereses de depósitos en dólares estarán exentos de Ganancias: a quiénes alcanza la medida

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero dispuso modificaciones en el régimen de retención del Impuesto a las Ganancias sobre determinadas rentas financieras. La medida fue oficializada mediante una resolución publicada este martes en el Boletín Oficial.

10 de Febrero de 2026
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso una modificación en el régimen de retención del Impuesto a las Ganancias aplicable a determinadas rentas, al incorporar expresamente los intereses originados por depósitos en moneda extranjera dentro del esquema vigente. Esta medida fue formalizada a través de la Resolución General 5822/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial.

La norma introduce cambios en la Resolución General Nº 830, que regula el régimen de retención y de ingreso del impuesto sobre determinadas ganancias, y se enmarca en el proceso de simplificación tributaria impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional, dio cuenta Ámbito.

Qué establece la resolución de ARCA

En concreto, la resolución incorpora como punto 6 del inciso a) del Anexo III de la Resolución General Nº 830 a los intereses “originados por depósitos en moneda extranjera, realizados por personas humanas y sucesiones indivisas en las entidades financieras comprendidas en la Ley Nº 21.526”.

 

De esta manera, dichos rendimientos quedan alcanzados por el régimen de retención del Impuesto a las Ganancias, siempre que correspondan a beneficiarios del país y no se encuentren exentos o excluidos del gravamen.

 

En los considerandos, la ARCA señaló que la medida se inscribe en una estrategia orientada a restaurar la confianza en el sistema institucional, estabilizar las variables macroeconómicas y fomentar la formalización de la actividad productiva. En ese sentido, recordó que el Decreto Nº 353/2025 impulsó acciones de simplificación tributaria para reducir la presión fiscal formal y los costos administrativos.

 

Asimismo, el organismo mencionó las reformas introducidas por la Ley Nº 27.799, que modificó el Procedimiento Tributario y el Régimen Penal Tributario, con el objetivo de reducir la carga del cumplimiento fiscal y racionalizar la normativa vigente, en el marco de la denominada Ley de Inocencia Fiscal.

La resolución, firmada por el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Andrés Edgardo Vázquez, establece que las disposiciones entran en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial, es decir, desde este martes.

Temas:

Ganancias impuesto a las Ganancias
