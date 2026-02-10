Condenaron a prisión perpetua al Clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

REDACCIÓN ELONCE
El Clan Sena fue condenado por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. César Sena recibió prisión perpetua y sus padres, penas por encubrimiento.
El Clan Sena fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en la provincia de Chaco. César Sena, autor material del crimen, recibió la máxima pena por ser el responsable directo del homicidio, que fue considerado como homicidio doblemente agravado, por el vínculo y por mediar violencia de género. En tanto, sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, fueron hallados culpables de ser partícipes necesarios en el crimen, colaborando en su ocultamiento y en la eliminación de pruebas.
Durante el juicio, la fiscalía y las querellas destacaron el rol fundamental que ambos jugaron para garantizar la impunidad de César Sena. En el marco de una investigación, se reveló cómo el Clan Sena intentó desviar la atención, eliminar rastros y obstaculizar el avance de la justicia. El tribunal, tras escuchar todos los argumentos y evaluar las pruebas presentadas, emitió una sentencia unánime, publicó Noticias Argentinas.
Las penas por encubrimiento agravado y encubrimiento simple
Además de la condena a César Sena, el tribunal resolvió la situación de otros implicados en el encubrimiento del crimen. Gustavo Obregón, quien fue hallado culpable de encubrimiento agravado, fue condenado a cuatro años y diez meses de prisión, mientras que Fabiana Cecilia González, también sentenciada por encubrimiento simple, recibió una pena de cinco años de cárcel efectiva. En el caso de Gustavo Melgarejo, quien también cometió el delito de encubrimiento, se le impuso una pena de dos años y diez meses de prisión en suspenso, con medidas preventivas.
Las penas impuestas se basaron en el marco del Código Penal argentino, con la jueza Dolly Fernández como encargada de fijarlas tras el veredicto del jurado popular. Durante la audiencia, las querellas pidieron penas severas para los involucrados, destacando la importancia de castigar tanto a los autores materiales como a los encubridores, en un caso tan grave como el femicidio de Cecilia.
Los restos de Cecilia
Al finalizar la audiencia, la jueza ordenó que los restos de Cecilia Strzyzowski sean entregados a su madre, Gloria Strzyzowski, una vez la sentencia quede firme, informó TN.