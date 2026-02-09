"Nos aferramos al carnaval con mucha fe, sobre todo en momentos de desesperanza", dicen desde Samba Oeste Litoral

Miembros de la comparsa Samba Oeste Litoral visitaron los estudios de Elonce para contar la alegoría de este año y detalles del trabajo que realizan para salir en el carnaval.

Aldana, Iara Quiroga, Guillermo Siteli, Ana Sanabria relataron que el conjunto se prepara intensamente para el próximo fin de semana, en el marco del carnaval que se llevará a cabo entre el 13 y el 16 de febrero.

Samba Oeste Litoral

“Nos tocan las dos primeras noches, así que estamos preparando a full nuestro tema 2026 que es “Cábala ¿Y vos en qué creés?””, especificó Sanabria.

En este sentido, desarrollarán las cábalas populares: “Desde la cinta roja hasta el equeco, las cábalas con los espejos, distintos adornos que a veces se ven en la casa ahora cobran vida y van a la calle como los tres búhos, los elefantitos con el billete”, enumeraron.

“Siempre buscando algo que decir, más allá de las cábalas, con todo lo que tiene que ver con lo popular, incluso con comidas populares como los ñoquis, las cábalas más allá de costumbres, ¿qué son? Son creencias, son cuestiones que nos representan y sobre todo son esas cosas a las que nos aferramos con fe en los momentos de desesperación”, señaló.

"Samba Oeste Litoral" comparsa de la ciudad de Paraná

Samba Oeste Litoral

“El carnaval es algo a lo que sin duda nos aferramos con mucha fe, sobre todo cuando más desesperanza hay. El carnaval es nuestra alegría”, enfatizó Sanabria.

La comparsa tiene 80 bailarines, los trajes versan sobre los gemelos jaguar. “Representamos en el día y la noche los jaguares celestiales que mueven el cielo”, explicaron.

Samba Oeste Litoral

Por su parte, Iara es reina de batería y representará a su comparsa “con muchas energías y con muchas ganas”.

“También seguir llevando todo lo que es ecológico y todo lo que lleva el desarrollo del reutilizado que usamos mucho en la comparsa y esperamos poder mostrarlo en estos días del carnaval y que la gente se acerque a vernos. Estos son trajes alusivos que usamos para salir, o sea, todo sorpresa, así que les esperamos el fin de semana para que vengan”, señaló.