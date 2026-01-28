El carnaval entrerriano en La Vieja Usina continúa con gran respuesta del público

Este martes, La Noche de las Ciudades en La Vieja Usina reunió a delegaciones de Ubajay, Santa Elena y Paraná, con desfiles, gastronomía y sorteos de entradas a carnavales y termas. La propuesta es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, con acceso libre y gratuito.

Desfiles y cultura en vivo

El evento forma parte del ciclo La Noche de las Ciudades, impulsado por el área de Cultura provincial. Las distintas localidades mostraron su identidad cultural a través de música, vestimenta artesanal y baile. El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó la continuidad de esta iniciativa: “Las distintas localidades de la provincia muestran su cultura y su identidad, en este caso, en una fiesta popular que tiene mucho arraigo en la ciudadanía”.

Las delegaciones que participaron este martes fueron Ubajay, Santa Elena y Paraná. Cada una presentó su propuesta artística, combinando tradición y diversión. Carina Spahn, directora de Turismo de Santa Elena, valoró la participación: “Celebramos poder compartir con el público nuestra música, vestimenta artesanal, baile, brillo y color. Además, nos sirve para promocionar e invitar a nuestros carnavales”.

Lisandro Giménez, director de Cultura y Turismo de Ubajay, agregó: “Nos llenó de emoción presentar en la capital de la provincia todo lo que Ubajay tiene para compartir a través de su carnaval”. Por su parte, Aldana Del Mestre, bastonera de Samba Oeste Litoral y gestora cultural de la Escuela de Carnaval de Paraná, señaló: “Este ciclo se convirtió en un evento importante para visibilizar la identidad de cada ciudad mediante el carnaval”.

Sorteos y gastronomía

El público disfrutó además de gastronomía regional y de los tradicionales sorteos. Este martes se entregaron pasajes a Gualeguaychú con entradas a las Termas y al Carnaval, entradas al carnaval de Victoria y pases a las Termas de María Grande. La próxima jornada será el miércoles 4 de febrero a las 20 hs, también en La Vieja Usina, y se sumarán entradas para el Parque Acuático Mar de Sueños.

En la primera noche del ciclo, que contó con gran concurrencia de público, participaron Feliciano, Victoria y Paraná, con desfiles llenos de color y alegría. La iniciativa forma parte de CUAC! Cultura Activa Verano, una agenda que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla en distintos puntos de la provincia durante la temporada estival.