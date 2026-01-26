La "Noche de las Ciudades" continúa este martes con más carnaval, comparsas y sorteos en La Vieja Usina

La "Noche de las Ciudades" continúa este martes 27 con una nueva jornada dedicada al carnaval entrerriano, luego de una primera fecha que fue calificada como “exitosa” por la organización y que convocó a una gran cantidad de público en La Vieja Usina de Paraná. La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y forma parte de una agenda más amplia de propuestas culturales, gratuitas y abiertas, que se desarrollan durante el verano en distintos puntos de la provincia.

Tras el buen resultado de la primera edición de este año, el ciclo redobla la apuesta con nuevas presentaciones que pondrán en escena comparsas, baterías y expresiones carnavaleras de distintas localidades. El evento comenzará a las 20 y está pensado como un espacio de encuentro para toda la comunidad.

La continuidad de la propuesta refuerza el objetivo de visibilizar la diversidad cultural entrerriana y consolidar espacios públicos donde las distintas identidades locales puedan expresarse a través de la música, el baile y el desfile.

Delegaciones de tres localidades y un corsódromo en la Usina

En diálogo con Elonce, la Directora General de Programas y Programación Cultural, Natalia Prado, destacó la importancia de dar continuidad al ciclo. “Se viene otra, después de la exitosa primera edición de este año”, expresó.

Sobre la jornada de este martes, precisó: “Van a estar participando delegaciones, baterías y comparsas de la localidad de Santa Elena, Ubajay y Paraná”.

Además, remarcó el sentido cultural de la iniciativa: “Tenemos un gran objetivo con esta propuesta. La idea es visibilizar que en nuestra provincia no hay un único carnaval, sino que cada uno tiene su propia particularidad. Eso le gusta a la gente”.

Sorteos, turismo y convocatoria abierta al público

La "Noche de las Ciudades" de este martes sumará también sorteos y propuestas vinculadas al turismo. Al respecto, Prado señaló: “Tenemos un atractivo más a través de una articulación con una empresa de viajes y turismo. Se sortea un viaje a la ciudad de Gualeguaychú para el 15 de febrero, con acceso a termas y al Carnaval. También se vienen sorteos de entradas al carnaval de Victoria y Santa Elena”.

La funcionaria invitó especialmente a quienes no pudieron asistir a la primera fecha: “Esperamos a la gente que se acerque. La gente disfrutó muchísimo la anterior. Fue una noche única”.

El público puede llevar su sillón para disfrutar del espectáculo. “Convertimos el patio de la Usina en un pequeño corsódromo a partir de las 20”, finalizó.