Un hombre se intoxicó con monóxido tras incendio de su vivienda en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Un incendio en una vivienda de Paraná movilizó a Bomberos Zapadores, Bomberos Voluntarios y personal policial durante la mañana de este lunes. El propietario fue trasladado al hospital San Martín tras presentar síntomas de intoxicación por monóxido de carbono, supo Elonce.
Un incendio en una vivienda de Paraná generó un amplio operativo de emergencia durante la mañana de este lunes en la zona de calle República de Siria al 700, a metros de su intersección con Segundo Sombra. El siniestro ocurrió alrededor de las 7 y demandó la intervención de Bomberos Zapadores, Bomberos Voluntarios y personal policial.
El fuego se desató en el interior de una casa que cuenta con tres ambientes. La habitación donde se originó el incendio resultó completamente afectada por las llamas, supo Elonce.
El propietario de la vivienda, un hombre de 40 años, debió ser asistido por personal de emergencias. Según se informó, el hombre presentaba signos de intoxicación por monóxido de carbono. Por ese motivo fue trasladado al hospital San Martín para recibir atención médica.
"Los familiares manifestaron que esta persona sufrió un ACV hace un tiempo, del cual se está recuperando, pero no afecta su movilidad y al momento del incendio se encontraba en el interior de la habitación”, explicó Matías Villarreal, integrante de Bomberos Zapadores.
Los equipos trabajaron para controlar y extinguir el fuego; luego comenzaron las tareas de peritaje a los fines de determinar cómo se originó el incendio. Mientras tanto, se evaluaban los daños ocasionados en la vivienda.