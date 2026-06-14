Alerta amarilla por frío extremo en Entre Ríos: pronostican temperaturas bajo cero en gran parte de la provincia

REDACCIÓN ELONCE
La alerta amarilla por frío extremo fue emitida para gran parte de Entre Ríos debido al marcado descenso de las temperaturas. El fenómeno afectará especialmente durante la madrugada y las primeras horas de este lunes feriado.
La alerta amarilla por frío extremo volvió a poner en vigilancia a gran parte de Entre Ríos ante la llegada de una masa de aire frío que provocará temperaturas bajo cero en numerosas localidades de la provincia. El aviso emitido por el Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre condiciones que pueden tener efectos leves a moderados en la salud, especialmente entre los grupos más vulnerables.
El fenómeno se hará sentir con mayor intensidad durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, cuando los registros térmicos alcanzarán valores negativos en varios departamentos entrerrianos. Aunque se prevé una recuperación de las temperaturas con el correr de las horas, el frío marcará el inicio de una semana con características plenamente invernales.
Las autoridades recomiendan extremar los cuidados, principalmente en niños, adultos mayores y personas que padecen enfermedades crónicas, sectores considerados más sensibles frente a este tipo de eventos meteorológicos.
Temperaturas bajo cero en gran parte del territorio entrerriano
Según las previsiones meteorológicas, las ciudades de Paraná, La Paz, Nogoyá, Villaguay, Diamante, Gualeguay y Victoria registrarán mínimas cercanas a un grado bajo cero durante la madrugada de este lunes.
La situación será similar en los departamentos de Concordia, Federación, Feliciano, Federal y San Salvador, donde también se esperan temperaturas negativas durante las primeras horas del día. Posteriormente, la presencia del sol favorecerá una recuperación térmica que llevará las máximas a valores cercanos a los 14 grados.
A pesar del ascenso previsto para la tarde, el contraste entre las mínimas y las máximas será una de las características principales de la jornada, generando importantes amplitudes térmicas en buena parte de la provincia.
Las zonas más afectadas por el ingreso del aire frío
En el sur y este entrerriano las condiciones serán incluso más rigurosas. Los departamentos Gualeguaychú, Tala, Islas del Ibicuy, Uruguay y Colón podrían registrar temperaturas mínimas de hasta dos grados bajo cero.
Estas marcas térmicas ubican a la región entre las más afectadas por el avance del frente frío que domina gran parte del centro del país. Si bien las condiciones meteorológicas se mantendrán estables y sin precipitaciones, las bajas temperaturas obligarán a extremar precauciones durante las primeras horas del día.
Los especialistas señalan que la combinación de aire frío, humedad y viento leve puede generar una sensación térmica inferior a la temperatura real, aumentando la percepción de frío especialmente en zonas rurales y áreas abiertas.
Una alerta que alcanza a varias provincias argentinas
La advertencia emitida por el Servicio Meteorológico Nacional no se limita exclusivamente a Entre Ríos. El fenómeno también afecta sectores de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa y San Luis.
El organismo nacional indicó que la alerta amarilla implica un efecto leve a moderado sobre la salud de la población. Aunque no representa una situación de riesgo extremo para la mayoría de las personas, sí puede ocasionar complicaciones en grupos vulnerables si no se toman las medidas preventivas adecuadas.
Entre las recomendaciones más importantes figuran evitar exposiciones prolongadas al frío, utilizar ropa de abrigo en capas, mantener los ambientes calefaccionados de manera segura y prestar especial atención a niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.