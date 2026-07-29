 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Ocurrió en Buenos Aires

Buscan al ganador de más de $403 millones en la Quiniela Plus: los números que acertó

La jugada ganadora se realizó el viernes en una agencia ubicada en las calles 22 y 50, en la ciudad de La Plata. El apostador acertó los ocho números requeridos y tiene un mes para presentarse a cobrar el premio de $403 millones.

29 de Julio de 2026
La agencia donde se jugó la boleta ganadora.
La agencia donde se jugó la boleta ganadora. Foto: (Redes).

La jugada ganadora se realizó el viernes en una agencia ubicada en las calles 22 y 50, en la ciudad de La Plata. El apostador acertó los ocho números requeridos y tiene un mes para presentarse a cobrar el premio de $403 millones.

Buscan a ganador de $403 millones en Quiniela Plus. Una persona se convirtió en la ganadora de un premio de 403 millones de pesos de la Quiniela tras realizar una apuesta en una agencia de La Plata, ubicada en las calles 22 y 50. Sin embargo, todavía no se presentó a reclamar el dinero, equivalente a casi 270 mil dólares.

 

La jugada fue realizada el viernes y el lunes la Lotería de la Provincia de Buenos Aires se comunicó con la agencia para notificar que allí se había vendido el ticket ganador. Ante la noticia, los responsables del local colocaron carteles para anunciar el millonario premio y llamar la atención del apostador.

 

Para quedarse con el premio era necesario acertar ocho números de un total de 99. Los números que resultaron ganadores fueron: 1, 11, 15, 18, 20, 28, 34, 39, 45 y 47.

 

El ganador tiene un mes para reclamar el premio y deberá presentarse a retirarlo en la sede correspondiente de la Lotería. En caso de haber perdido la boleta, no podrá cobrar el dinero, por lo que desde la agencia esperan que el apostador revise sus tickets y se acerque para confirmar si es el afortunado.

 

Qué significan los números ganadores de la Quiniela

 

En la tradición de la quiniela, cada número está asociado a un significado particular y también puede relacionarse con distintos sueños. El 1 representa el agua; el 11, el minero; el 15, la niña bonita; el 18, la sangre; el 20, la fiesta; el 28, el cerdo; el 34, la cabeza; el 39, la lluvia; el 45, el vino; y el 47, el muerto.

 

Estas asociaciones forman parte de la llamada tabla de los sueños, una tradición popular utilizada por los apostadores para elegir sus números a partir de imágenes o situaciones soñadas, publicó C5N.

Temas:

millones premio agencia quiniela
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso