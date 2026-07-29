Novena Patronal de San Cayetano: comienza el camino hacia la tradicional fiesta del Pan y el Trabajo

REDACCIÓN ELONCE
La Novena Patronal de San Cayetano comenzará este miércoles en Paraná bajo el lema "San Cayetano nos ayuda a ser más humanos". Durante nueve días habrá celebraciones en distintos puntos del barrio y el 7 de agosto se realizará la tradicional procesión y seis misas.
Los preparativos para San Cayetano comenzará este miércoles con la novena en Paraná y marcará el inicio de una de las celebraciones religiosas más convocantes de la ciudad.
Bajo el lema "San Cayetano nos ayuda a ser más humanos", miles de fieles participarán durante nueve días de encuentros, procesiones y misas que culminarán el viernes 7 de agosto con la tradicional Fiesta Patronal en honor al Santo del Pan y del Trabajo.
Como cada año, la Parroquia San Cayetano, ubicada en barrio San Roque, será el centro de las actividades religiosas, aunque la novena recorrerá distintos sectores del barrio para acercar la celebración a la comunidad. Desde la institución destacaron a Elonce que esta modalidad permite compartir la preparación de la fiesta patronal junto a vecinos e instituciones de la zona.
"La novena es muy importante porque es la manera de festejar con la comunidad barrial, ya que cada día se plantea por diversos lugares del barrio y se realiza una procesión hasta la iglesia donde se hace la misa", explicaron desde la parroquia.
Nueve días de oración en distintos puntos del barrio
Las actividades comenzarán todos los días a las 17. El primer encuentro será este miércoles en el Hospital Pascual Palma, donde se reflexionará sobre "La dignidad de la vida" y se rezará especialmente por los ancianos.
El jueves 30 la convocatoria será en la intersección de Mármol y avenida Don Bosco, con una jornada dedicada a las vocaciones cristianas. El viernes 31 la novena continuará en el Centro de Salud Alcain, donde el eje será "La salud espiritual y corporal", con una intención especial por los enfermos y los agentes sanitarios.
El cronograma seguirá el sábado 1° de agosto en "El Costerito", del barrio 1º de Julio, con una celebración dedicada a la formación cristiana y a la catequesis. El domingo 2 las actividades se trasladarán al templo parroquial, donde se celebrarán misas a las 9.30 y a las 18.30 bajo el lema "La Pascua semanal".
Encuentros dedicados a las familias, sacerdotes y difuntos
La segunda parte de la novena incluirá nuevas celebraciones itinerantes. El lunes 3 la comunidad se reunirá en el Club Don Bosco para reflexionar sobre "El deporte como escuela de humanidad y encuentro", con una intención especial por los niños, los jóvenes y las familias.
El martes 4 el encuentro será en la Plaza La Delfina, del barrio San Roque, en coincidencia con el Día del Sacerdote. Al día siguiente, la celebración tendrá lugar en la Gruta del barrio 1º de Julio, donde el tema será "María, Madre y Modelo de humanidad".
La novena concluirá el jueves 6 en el templo parroquial con una jornada dedicada a rezar por los difuntos, como preparación inmediata para la fiesta patronal.
El 7 de agosto habrá seis misas y la tradicional procesión
La celebración central tendrá lugar el viernes 7 de agosto con una intensa jornada de actividades religiosas que volverá a reunir a miles de peregrinos provenientes de distintos puntos de Paraná y de localidades vecinas.
Como es tradición, la primera misa será a las 0.00 y luego habrá celebraciones a las 9.30, 11, 19 y 21. El momento más esperado comenzará a las 15.30, cuando se realice la tradicional procesión por las calles del barrio, seguida por la misa central que será transmitida por Elonce como cada año.
El recorrido partirá desde la Parroquia San Cayetano y continuará por las calles Los Constituyentes, Don Bosco, Suipacha y Gómez del Río, para regresar al templo.
Al finalizar la celebración se compartirá el tradicional Pan de San Cayetano, un gesto que la comunidad parroquial definió como "un signo de nuestro compromiso en la reconstrucción de una Patria justa, fraterna y solidaria".
La misa central será transmitida en vivo por Elonce, permitiendo que quienes no puedan asistir acompañen una de las expresiones de fe más importantes del calendario religioso entrerriano.