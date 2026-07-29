Cura acusado por la descarga eléctrica que sufrió un niño pidió ser declarado inimputable y no ir a juicio

La defensa del cura César Jesús Schmidt, acusado de haber electrificado el cerco de su vivienda y provocar graves heridas a un niño de 12 años que fue a buscar una pelota, pidió que se suspenda el proceso para enviarlo a juicio. Además, solicitó que el cura sea declarado inimputable por presuntas afecciones psiquiátricas y, en caso de que ese planteo sea rechazado, reclamó que sea sobreseído o que se cambie la calificación del delito.

El planteo fue presentado ante el juez de Garantías José Eduardo Ruhl, quien debe resolver si la causa avanza hacia un juicio oral.

Actualmente, el Ministerio Público Fiscal acusa a Schmidt del delito de tentativa de homicidio y solicitó que sea juzgado con un pedido de pena de seis años y seis meses de prisión efectiva.

El hecho por el que está acusado

Según la investigación, antes del 7 de marzo de 2026, el sacerdote habría conectado una malla metálica ubicada dentro de su vivienda, en calle Juan de la Lamadrid al 2100 de Paraná, a la corriente eléctrica, pese al riesgo que esa maniobra implicaba para cualquier persona que entrara en contacto con ella.

Ese mediodía, Esteban Bogado, de 12 años, ingresó al lugar para recuperar una pelota que había caído al patio mientras jugaba al fútbol con amigos. Al tocar la estructura electrificada recibió una fuerte descarga que le provocó graves quemaduras en distintas partes del cuerpo y puso en riesgo su vida.

El niño fue trasladado de urgencia al Hospital Materno Infantil San Roque, donde permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva.

Qué pidió la defensa

Los abogados Mario Martínez y Alejandra Pérez solicitaron que se suspenda el trámite previo al juicio porque, según sostuvieron, surgió un nuevo elemento que podría modificar la situación procesal del sacerdote.

En ese sentido, afirmaron que un informe médico indicaría que Schmidt podría ser declarado inimputable, es decir, que al momento del hecho no habría estado en condiciones de comprender la criminalidad de sus actos o de dirigir sus acciones debido a un trastorno mental.

Por ese motivo, pidieron que antes de resolver si la causa llega a juicio se realice una pericia psiquiátrica para determinar su estado de salud mental.

Los pedidos alternativos

En caso de que el juez rechace el planteo de inimputabilidad, la defensa también pidió que Schmidt sea sobreseído, al sostener que no existen pruebas suficientes para vincularlo penalmente con el hecho.

De manera alternativa, los abogados solicitaron que se cambie la calificación legal del caso. Argumentaron que la acusación de tentativa de homicidio exige demostrar que existió intención de matar, algo que, a su criterio, no surge de las pruebas reunidas durante la investigación.

Por ello, consideraron que, en todo caso, el hecho debería ser investigado como lesiones culposas, un delito que sanciona las lesiones provocadas por negligencia o imprudencia, sin intención de causar ese resultado.

Además, la defensa pidió que se evalúe la posibilidad de concederle al sacerdote una suspensión del juicio a prueba, conocida como "probation", un beneficio que, de ser concedido y cumplido, evita la realización del juicio oral. (Entre Ríos Ahora)