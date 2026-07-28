Fouces inició su séptimo mandato en el CAE: el próximo desafío será la construcción de un microestadio

REDACCIÓN ELONCE
El dirigente comenzó su séptima gestión al frente del Club Atlético Estudiantes de Paraná. Destacó a Elonce el equilibrio económico, el crecimiento deportivo y anunció que uno de los principales objetivos será construir un microestadio para básquet y vóley.
El Club Atlético Estudiantes de Paraná inició una nueva etapa institucional con la asunción de Emilio Fouces para su séptimo mandato como presidente. Tras ser respaldado por consenso en la asamblea de socios, el dirigente realizó un balance de la gestión anterior, destacó la estabilidad económica de la institución y adelantó los principales proyectos previstos para los próximos años.
Fouces aseguró a Elonce que el club atraviesa uno de los mejores momentos de su historia tanto desde el punto de vista financiero como deportivo. "El balance es altamente positivo desde todo punto de vista. Lo primero que hay que mirar es lo económico-financiero y el club está pasando un muy buen momento, con todas sus cuentas equilibradas, sin deudas y sin juicios pendientes", afirmó.
Un club ordenado y con crecimiento sostenido
El presidente sostuvo que el orden administrativo ha sido una de las claves para consolidar el crecimiento institucional.
Explicó que la estabilidad económica permitió enfocar los esfuerzos en el desarrollo deportivo y en nuevas inversiones para la entidad. "Tener las cosas ordenadas nos permite dedicarnos a lo que tiene que hacer un dirigente deportivo, que es desarrollar la parte deportiva. Estamos pasando un gran presente en casi todas las disciplinas que se practican en el club", expresó.
Consultado sobre la realidad de muchas instituciones deportivas que enfrentan dificultades económicas, Fouces remarcó a Elonce que la transparencia en la administración es fundamental. "Hay un gran trabajo de los dirigentes y el acompañamiento de los socios. Con las cuentas claras y una administración prolija y profesional se puede sostener una institución de estas características", señaló.
Más de 12.000 socios y una estructura comparable a una empresa
Fouces explicó que el Club Atlético Estudiantes mantiene desde hace varios años una masa societaria estable.
Actualmente, la institución cuenta con entre 12.000 y 12.500 socios, cifra que varía levemente entre la temporada de verano y el invierno. "Somos el club más grande de la provincia y en el Litoral hay solo dos o tres instituciones comparables", destacó.
El dirigente recordó además que el club posee una importante estructura administrativa. "Tenemos más de 200 empleados y manejamos un presupuesto comparable al de una empresa mediana de la provincia. Sin una administración profesional sería imposible sostenerlo", indicó.
Un microestadio como principal desafío
Tras concretar durante la gestión anterior la construcción de la segunda cancha de hockey sobre césped, uno de los proyectos históricos de la institución, ahora la comisión directiva apunta a una nueva obra de gran magnitud.
Fouces confirmó a Elonce que el objetivo principal será la construcción de un microestadio en la sede central del Parque Urquiza. "Queremos desarrollar un miniestadio para básquet y vóley, dos disciplinas que crecieron muchísimo en el club, y que también pueda utilizarse para otros eventos", explicó.
La nueva infraestructura se proyecta sobre el actual playón deportivo ubicado en el predio central. "La idea es transformar ese playón en un estadio", precisó.
El crecimiento del hockey y el rugby
El dirigente también destacó a Elonce el presente deportivo que atraviesan varias disciplinas.
Recordó que la segunda cancha de hockey sintético ya se encuentra en funcionamiento desde principios de año y que representa la concreción de un anhelo de muchos años. "Ya es una realidad y está en uso desde enero o febrero", comentó.
Además, resaltó el desempeño del rugby, que en los últimos años logró importantes títulos. "El rugby viene pasando un muy buen momento. Hace un par de años fuimos campeones del Torneo Regional del Litoral y el hockey también ha crecido muchísimo", sostuvo.
Para Fouces, el fortalecimiento deportivo es consecuencia directa del trabajo institucional y del compromiso de dirigentes, socios y empleados que sostienen el funcionamiento cotidiano del club.
Los objetivos en Fouces en su séptimo mandato en Estudiantes
"Nuestro objetivo es seguir consolidando el crecimiento del club, porque ese desarrollo se sostiene en la infraestructura. Hoy el deporte demanda cada vez más espacios y mejores condiciones para la práctica de distintas disciplinas, por eso debemos adaptar permanentemente nuestras instalaciones. Las canchas, la iluminación y los vestuarios son algunas de las obras que más necesitan los clubes, y desde el CAE trabajaremos para brindarles a nuestros deportistas las mejores condiciones posibles", sostuvo Fouces. Y remarcó: "En nuestra institución el deporte es amateur, no existe el profesionalismo, por lo que tenemos la obligación de ofrecerles a quienes nos representan la infraestructura necesaria para que puedan desarrollarse".
Finalmente, y sobre el acompañamiento de los socios, agregó: "Quiero agradecer el respaldo permanente de la masa societaria. Durante la pandemia, cuando el club permaneció cerrado por razones sanitarias, los socios siguieron haciendo un enorme esfuerzo para pagar su cuota. Ese compromiso permitió que el club se mantuviera de pie y estuviera preparado para recibir nuevamente a sus familias cuando se retomaron las actividades. Es un gesto que siempre vamos a destacar y valorar".