Reforma previsional: montaron un vallado en el acceso a la Legislatura antes del debate en Diputados

REDACCIÓN ELONCE
La reforma previsional motivó un operativo de seguridad en la Casa de Gobierno de Entre Ríos. La Policía instaló un vallado en el acceso a la Legislatura, mientras se esperan movilizaciones de gremios y organizaciones en rechazo al proyecto.
La reforma previsional marcó el inicio de un operativo de seguridad en la Casa de Gobierno de Entre Ríos. Este martes, la Policía provincial instaló un vallado en el sector de acceso a la Cámara de Diputados, donde este miércoles se debatirá el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo.
Según pudo conocer Elonce, la estructura fue colocada sobre la vereda de calle México, en la intersección con Santa Fe, y se extiende hasta la mitad de la cuadra, delimitando el ingreso al edificio donde sesionará la Cámara baja.
La medida forma parte del dispositivo preventivo previsto ante las movilizaciones convocadas por la Multisectorial y distintos gremios que rechazan la iniciativa.
Expectativa por la sesión
Durante la sesión está previsto el tratamiento del despacho de mayoría de la reforma previsional, proyecto que ya obtuvo media sanción en el Senado y que el oficialismo buscará convertir en ley.
En paralelo, organizaciones sindicales y trabajadores estatales realizarán una marcha que partirá desde la Caja de Jubilaciones y se dirigirá hacia la Plaza Mansilla, frente a la Casa de Gobierno, para expresar su rechazo a la propuesta.
El operativo de seguridad fue dispuesto con el objetivo de resguardar el desarrollo de la actividad legislativa y ordenar la circulación en una jornada que se prevé con una importante concentración de manifestantes en el centro cívico de Paraná.