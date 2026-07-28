Bicicletas públicas: repintan las 130 unidades y avanza la licitación del estacionamiento medido

REDACCIÓN ELONCE
El sistema de bicicletas públicas de Paraná funciona con una cantidad reducida de unidades debido a un plan de reacondicionamiento integral. Además, la Municipalidad prevé adjudicar la próxima semana la licitación del nuevo estacionamiento medido.
Bicicletas públicas continúan funcionando en Paraná, aunque con una menor cantidad de unidades disponibles debido a un proceso de reacondicionamiento integral que alcanzará a las 130 bicicletas del sistema. Paralelamente, la Municipalidad avanza en la etapa final de la licitación para implementar el nuevo sistema de estacionamiento medido, cuya adjudicación podría concretarse durante la próxima semana.
Así lo confirmó el secretario de Movilidad Urbana, Kevin Bolzán, quien explicó que la disminución de bicicletas en las estaciones responde a un trabajo planificado de mantenimiento y renovación estética. "Estamos iniciando el proceso de repintado de bicicletas. Se van a pintar las 130 bicicletas y se está haciendo por tandas", indicó.
El funcionario precisó que la intervención se realiza durante el invierno debido a que la demanda del servicio disminuye. "Ahora hay un número inferior de bicicletas porque aprovechamos la temporada de invierno, que es donde se reducen los viajes diarios. En unos meses estarán todas las unidades y las estaciones con pintura nueva, nuevamente a disposición para el uso normal", aseguró.
Renovación para un sistema con cuatro años de uso
Bolzán aclaró que el mantenimiento mecánico del sistema nunca se detuvo y que el trabajo actual apunta a recuperar la imagen de las bicicletas, que ya acumulan varios años de exposición a la intemperie. "La reparación es permanente. Nosotros tenemos dentro del Estado municipal un taller de bicicletas donde se realiza una reparación continua de las unidades", explicó.
En ese sentido, diferenció las tareas habituales del plan que comenzó esta semana. "Esto tiene que ver con el repintado de unidades que ya tienen cuatro años, están a la intemperie y lo que buscábamos era darle una nueva formalidad al sistema", expresó.
El secretario también describió cómo evolucionó el uso del servicio desde su puesta en funcionamiento. Según explicó, durante los días hábiles las bicicletas cumplen principalmente una función de movilidad cotidiana, mientras que los fines de semana predominan los recorridos recreativos.
Un servicio con usos laborales y recreativos
"Durante los días de semana, sobre todo por las mañanas y al mediodía, se observa un uso meramente laboral. En cambio, por las tardes y los fines de semana hay un uso más recreativo, vinculado con la costanera y el esparcimiento", detalló.
Bolzán recordó además que el sistema Bicivía Paraná funciona mediante una aplicación móvil. Los usuarios deben registrarse para acceder al servicio, que ofrece un período inicial sin costo.
"Uno tiene una aplicación donde debe loguearse. Hay un período de prueba gratuito durante un mes y después tiene un costo mínimo. Se puede utilizar una bicicleta por lapsos de una hora todas las veces que se quiera durante el día y desplazarse entre los 18 puntos que tiene la ciudad", explicó.
El programa de bicicletas públicas forma parte de las políticas de movilidad sustentable impulsadas por la Municipalidad y constituye una alternativa de transporte para cientos de usuarios que diariamente combinan este servicio con otros medios de traslado.
La licitación del estacionamiento medido entra en su etapa final
Durante la entrevista, el secretario también brindó precisiones sobre el avance del proceso licitatorio para el nuevo sistema de estacionamiento medido, otro de los proyectos que impulsa el área de Movilidad Urbana.
Bolzán informó que ya se concretó la apertura del sobre económico correspondiente a las empresas que superaron la evaluación técnica inicial.
"Hicimos la apertura del sobre número dos, que refería a la cuestión económica que ofrecían las empresas. El sobre número uno tenía que ver con la propuesta técnica. Se presentaron siete empresas y cuatro cumplieron los requisitos mínimos para pasar a esta instancia", explicó.
Actualmente, el comité evaluador analiza las propuestas finales para establecer el orden de mérito que será elevado a la intendenta Rosario Romero. "Ahora estamos haciendo la evaluación final para dar el dictamen del orden de mérito y elevarlo a la intendenta para la adjudicación", sostuvo.
Finalmente, anticipó que los plazos administrativos avanzan según lo previsto. "Esperemos tenerlo para la semana próxima. Seguramente esta semana elevaremos el dictamen y la próxima la intendenta hará la adjudicación", afirmó.
El funcionario agregó que las cuatro firmas que continúan en carrera provienen de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Rosario, en un proceso que definirá el futuro operador del sistema de estacionamiento medido en la capital entrerriana.