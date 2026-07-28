Brenda Asnicar y Laura Esquivel recordaron cómo era trabajar con Darthés en giras de Patito Feo: "Estaba al acecho"

Brenda Asnicar y Laura Esquivel recordaron cómo era trabajar con Juan Darthés durante las giras de Patito Feo y revelaron cómo vivieron aquella etapa junto al actor, cuya condena a seis años de prisión por abuso sexual contra Thelma Fardin quedó firme en mayo de 2026. Las declaraciones fueron realizadas en el programa de streaming Sería Increíble, de Olga.

Asnicar aseguró que, aunque en ese momento desconocían lo ocurrido con Fardin, percibían determinadas conductas de Darthés durante las giras. “Estaba al acecho”, expresó al describir cómo se relacionaba con mujeres del equipo de trabajo.

La actriz agregó que el actor “tenía fama de que se quería levantar a la maquilladora o a la peinadora” y sostuvo que siempre creyó en la denuncia presentada por Fardin. “Le creí un cien por ciento”, afirmó.

Cómo vivieron las giras de Patito Feo

Por su parte, Laura Esquivel relató que su experiencia personal con Darthés fue distinta y que mantenía con él “una relación superpaternal, de padre a hija”.

La actriz explicó que tanto ella como Brenda Asnicar pudieron estar acompañadas por sus madres durante las giras internacionales y destacó el rol de la producción. “Había una producción que estaba igualmente al cuidado de los chicos. Era un grupo humano muy bueno. Por eso también cuesta creerlo”, manifestó.

Brenda Asnicar y Laura Esquivel revelaron cómo fue trabajar con Juan Darthes: “Estaba al acecho” Años después de que las denuncias contra Juan Darthés sacudieran al mundo del espectáculo, las actrices se animaron a hablar del tema durante una visita al programa Sería Increíble… pic.twitter.com/nyNPAgYX3B — ÉPICA (@epicaOK) July 27, 2026

Sin embargo, expresó su empatía con Thelma Fardin y con el proceso judicial que atravesó durante varios años. “Me cuesta, desde el lado de Thelma, todo lo que pasó ella. Todos los años que tuvo que estar con la justicia, yendo y viniendo. ¿Cómo salís a la calle? Cómo te mira la gente por lo que sos, por lo que dijiste, muy cuestionado”, reflexionó.

La causa contra Juan Darthés

Thelma Fardin denunció a Juan Darthés por abuso sexual en diciembre de 2018, por un hecho ocurrido durante una gira de Patito Feo en Nicaragua cuando ella era menor de edad.

Tras iniciarse la causa judicial, el actor se radicó en Brasil, país donde nació, mientras avanzaba el proceso. Finalmente, en mayo de 2026, la Justicia brasileña rechazó los últimos recursos de la defensa y dejó firme la condena a seis años de prisión por abuso sexual.