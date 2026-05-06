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Espectáculos Después del fallo en Brasil

Thelma Fardín habló tras la condena a Darthés y le respondió a quienes no le creen

La actriz se expresó luego de que la Justicia brasileña rechazara las apelaciones del actor y confirmara la condena por abuso sexual.

6 de Mayo de 2026
Thelma Fardín y Darthés.
Thelma Fardín y Darthés.

La actriz se expresó luego de que la Justicia brasileña rechazara las apelaciones del actor y confirmara la condena por abuso sexual.

Thelma Fardín volvió a referirse públicamente al proceso judicial contra Juan Darthés, luego de que la Justicia de Brasil rechazara las apelaciones presentadas por el actor y confirmara la condena a seis años y medio de prisión por abuso sexual.

 

En una entrevista televisiva, la artista habló sobre el impacto personal de la decisión judicial y también respondió a quienes continúan respaldando a Darthés o cuestionando su denuncia.

 

“Hay una contundencia histórica y jurídica que me avala y que me deja tranquila”, expresó durante el diálogo con Telenoche.

 

 

 

Qué dijo Thelma Fardín tras el fallo

 

Luego de conocerse la resolución judicial, Thelma Fardín aseguró sentir “orgullo” por el recorrido realizado desde que hizo pública la denuncia.

 

“Fue un recorrido arduo, pero la sensación es de mucho orgullo y también de una victoria enorme personal y de toda la sociedad”, afirmó.

 

Además, sostuvo que el proceso judicial dejó al descubierto las dificultades que enfrentan las víctimas al buscar justicia.

 

 

El mensaje para quienes aún apoyan a Darthés

 

Durante la entrevista, Thelma Fardín también se refirió a las personas que todavía respaldan al actor.

 

“Hay algo también que tiene que ver con el miedo de ver esta problemática de frente y tenemos el desafío como sociedad de no mirar para otro lado”, señaló.

En otro tramo de sus declaraciones, remarcó: “A Darthés ya le habló la Justicia”.

 

 

El fallo de la Justicia brasileña

 

La decisión judicial conocida este martes confirmó la condena dictada contra Juan Darthés, luego de que el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región de Brasil rechazara las apelaciones de la defensa.

 

Desde Amnistía Internacional destacaron que el fallo representa “un avance importante en un proceso histórico” y remarcaron la relevancia de una justicia con perspectiva de género.

 

Mientras tanto, la defensa del actor sostuvo que todavía existen instancias judiciales para intentar revertir la condena.

Temas:

Darthés Thelma Fardín
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