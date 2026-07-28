Gran Hermano Generación Dorada: un jugador dejó la casa tras una contundente votación

Gran Hermano Generación Dorada tuvo una nueva gala de eliminación y Sebastián Cola dejó la casa por decisión del público. Permaneció 69 días en competencia y se despidió con un emotivo mensaje para sus compañeros.
Gran Hermano Generación Dorada tuvo este lunes una nueva gala de eliminación y el público decidió que Sebastián Cola abandonara la casa más famosa del país. El participante quedó fuera del reality tras imponerse en el mano a mano final con Alejandra Majluf.
La gala comenzó con cinco participantes en placa, integrada por Sebastián Cola, Matías Hanssen, Alejandra Majluf, Mariela Pietro y Tamara Paganini, quienes se enfrentaron al voto negativo del público.
La primera en salir de la placa fue Tamara Paganini, con apenas el 2% de los votos. Luego fueron salvados Matías Hanssen y Mariela Pietro, dejando la definición entre Cola y Majluf.
Amplia diferencia en la votación final
Finalmente, Sebastián Cola recibió el 77,2% de los votos para abandonar la competencia, mientras que Alejandra Majluf obtuvo el 22,8%, lo que le permitió continuar en el juego.
Antes de abandonar la casa, Cola agradeció la experiencia y dejó un mensaje para sus compañeros. "Gracias a todos... Les voy a decir algo, algunos fueron los mejores compañeros que yo pude pedir. Jueguen, diviértanse, sean felices... Y como siempre digo, arte, arte y arte. ¡Gracias Big! Me voy contento", expresó.
El participante permaneció 69 días dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, convirtiéndose en el nuevo eliminado de la temporada.
Quiénes continúan en la casa
Tras la salida de Sebastián Cola, quedaron 13 jugadores en competencia: Solange "Sol" Abraham, Pincoya, Juani Car, Cinzia Francischiello, Yanina Zilli, Luana Fernández, Tamara Paganini, Charlotte Caniggia, Matías Hanssen, Steffy "Campanita" Pereira, Mariela Pietro, Alejandra Majluf y Yisela "Yipio" Pintos.
Además, continúan como invitados Ariel "Big Ari" Ansaldo, Juliana Díaz, Emma Vich, Selva Pérez y Juan Pablo "Devi" De Vigili.