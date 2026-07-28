Identificaron al hombre hallado muerto en la costa de Concepción del Uruguay

El cuerpo hallado en la costa de Concepción del Uruguay durante la noche del lunes fue identificado como el de Maximiliano Preiss, domiciliado en esa ciudad. La confirmación se produjo tras las tareas realizadas por personal de Policía Científica de la Jefatura Departamental Uruguay.

El cadáver había sido encontrado en la zona costera de Campichuelo por efectivos de la Prefectura Naval Argentina y presentaba un avanzado estado de descomposición al momento del hallazgo.

Esperan el resultado de la autopsia

Tras la extracción del cuerpo, se iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer la identidad de la víctima y esclarecer las circunstancias del hecho.

Las pericias permitieron confirmar que se trataba de Maximiliano Preiss, mientras que las causas del deceso continúan bajo investigación judicial. En ese marco, se dispuso la realización de la autopsia en la ciudad de Gualeguaychú, estudio que será clave para determinar cómo y cuándo se produjo la muerte.