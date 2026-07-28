Vacunación antigripal: piden completar los esquemas ante el aumento de enfermedades respiratorias

La campaña de vacunación antigripal en Paraná continúa con nuevos puntos de atención y el llamado de las autoridades sanitarias a completar los esquemas de inmunización antes del cierre de la temporada invernal. Desde la Secretaría de Salud de la Municipalidad informaron que, si bien se registra un incremento de consultas por enfermedades respiratorias, el comportamiento epidemiológico no presenta una situación fuera de lo habitual.

La secretaria municipal de Salud, Claudia Enrique, explicó a Elonce que la campaña comenzó el 11 de marzo, en simultáneo con el cronograma nacional, y que la mayoría de las personas incluidas en los grupos prioritarios ya recibió la vacuna. "Son épocas de enfermedades respiratorias. Los centros de salud municipales aumentaron la cantidad de consultas, pero no demasiado", señaló.

Un nuevo vacunatorio para ampliar la cobertura

Como parte de la estrategia para facilitar el acceso a la vacunación, el municipio habilitó un nuevo vacunatorio en la sede de Salud Municipal y Salud Laboral, ubicada en 9 de Julio 369. El espacio funciona los lunes de 8 a 12 y permite tanto la aplicación de la vacuna antigripal como la actualización del calendario de vacunación.

"Estamos teniendo una buena concurrencia. Ahí estamos haciendo antigripal para quienes todavía no se vacunaron y completando otros esquemas de vacunación", indicó Enrique.

La funcionaria recordó que la campaña antigripal suele extenderse hasta agosto o septiembre, cuando disminuye la circulación de virus respiratorios.

Cómo avanza la campaña

Enrique explicó a Elonce que la vacunación se desarrolló de manera escalonada, siguiendo los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud.

En una primera etapa se inmunizó a residentes de geriátricos, niños y embarazadas. Posteriormente, la campaña se amplió a los mayores de 65 años y a las personas con factores de riesgo.

"Seguimos con ese calendario y continuamos vacunando a quienes todavía no recibieron la dosis", precisó.

Vacunación antigripal: piden completar los esquemas ante el aumento de enfermedades respiratorias

Dónde se aplican las vacunas

Además del nuevo vacunatorio, las dosis están disponibles en todos los centros de salud municipales y hospitales públicos de Paraná.

En el ámbito municipal, la campaña se desarrolla en los centros de salud La Milagrosa (calle Blas Parera 601), Toma Nueva (calle El Viraro s/n), Papa Francisco (calle 1346 s/n), Arturo Umberto Illia (calle Provincias Unidas 345), Padre Kentenich (calle 1° Congreso Mariano Nacional 57) y San Martín (calle El Resero s/n), además del vacunatorio de calle 9 de Julio. La atención se realiza por orden de llegada, sin necesidad de solicitar turno previo.

No obstante, Enrique aclaró que las personas que no integran los grupos priorizados deberán presentar un certificado médico que justifique la indicación de la vacuna.

Balance de la temporada respiratoria

A pocos días de comenzar agosto, desde la Secretaría de Salud consideran que la situación epidemiológica permanece bajo control. Si bien se observa un aumento de enfermedades respiratorias, no necesariamente corresponde a la circulación predominante del virus de la influenza.

"Tenemos un aumento de enfermedades respiratorias, pero no exagerado", sostuvo la funcionaria. También consideró que el adelantamiento de las vacaciones de invierno pudo haber contribuido a disminuir la transmisión entre los niños en escuelas y jardines.

El llamado a completar los esquemas

Finalmente, Enrique insistió en la importancia de que la comunidad aproveche las últimas semanas de la campaña para inmunizarse. "El que no se vacunó contra la gripe, que vaya y se vacune. El que tiene esquemas que no están completos, que vaya y los complete", remarcó.

Además, hizo un pedido especial a madres y padres para revisar el calendario obligatorio de vacunación de niños y niñas. "Que se fijen en el calendario de vacunación de los chicos porque es muy importante", concluyó.