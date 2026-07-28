Las postales que dejó la niebla en Paraná en una mañana de escasa visibilidad

La ciudad de Paraná amaneció este martes cubierta por una densa niebla que redujo la visibilidad a apenas 100 metros, de acuerdo con los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su actualización de las 8. Una hora más tarde, la visibilidad era de 500 metros.

Según el organismo, la temperatura era de 13°C, mientras que la humedad alcanzaba el 100%, una condición que favoreció la formación del banco de niebla que afectó la capital entrerriana desde las primeras horas de la jornada.

El reporte oficial indicó además una presión atmosférica de 998,5 hectopascales y viento del sudeste a 17 kilómetros por hora.

Recomiendan extremar los cuidados al conducir

La escasa visibilidad obligó a extremar las precauciones al circular tanto por calles urbanas como por rutas de la región. Ante este tipo de fenómenos, se recomienda reducir la velocidad, mantener una mayor distancia entre vehículos, utilizar luces bajas y antiniebla —si el vehículo dispone de ellas— y evitar maniobras bruscas.

Las condiciones de humedad también pueden provocar calzadas resbaladizas, por lo que las autoridades aconsejan conducir con especial atención durante las primeras horas del día.

Cómo seguirá el tiempo

De acuerdo con el pronóstico oficial del SMN, la niebla tenderá a disiparse con el correr de la mañana para dar paso a un cielo mayormente nublado durante la tarde y la noche.

Para este martes se prevé una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 22 grados. En tanto, los próximos días continuarán con abundante nubosidad y temperaturas templadas para la época, con máximas que oscilarán entre 17 y 24 grados.