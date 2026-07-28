Investigan el hallazgo de un feto en un basural de Federación

El hallazgo ocurrió este lunes en un basural del sector del ex emplazamiento de Federación. La Policía preservó la escena e inició una investigación para establecer las circunstancias del hecho y la identidad de quienes habrían abandonado el cuerpo.
El hallazgo de un feto en un basural de Federación es investigado por la Policía y la Justicia, que buscan determinar cómo ocurrió el hecho y quiénes fueron los responsables de abandonar el cuerpo. El descubrimiento se produjo este lunes en el sector del ex emplazamiento de la ciudad y generó un importante operativo policial.
Según la información preliminar, efectivos de la Comisaría Segunda acudieron al lugar luego de recibir el aviso sobre la presencia de un feto entre los residuos.
Las primeras estimaciones indican que correspondería a un feto de entre cinco y siete meses de gestación, aunque ese dato deberá ser confirmado mediante las pericias forenses.
Tras el hallazgo, los efectivos aislaron el sector para permitir el trabajo de los peritos y preservar posibles elementos de interés para la investigación.
Hasta el momento no trascendieron detalles sobre quién encontró el cuerpo ni sobre las circunstancias en las que habría sido abandonado.
Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, que ordenó las primeras diligencias para esclarecer el caso.