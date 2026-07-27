Otorgan probation a un conductor de 83 años acusado de causar un choque fatal en Paraná

Otorgan probation a un conductor de 83 años acusado de provocar un siniestro vial en el que murió un hombre en Paraná. El juez de Garantías Julián Vergara resolvió conceder la suspensión del juicio a prueba por el plazo de un año a Juan Carlos Witschi, imputado por el delito de homicidio culposo tras una maniobra imprudente que derivó en una colisión ocurrida en mayo de 2025.

La resolución fue adoptada luego de que el magistrado considerara reunidos todos los requisitos legales para la procedencia del instituto. El pedido había sido formulado por la defensora Silvina Orrego y contó con el consentimiento del fiscal Juan Manuel Pereyra, quien informó que la familia de la víctima, a través de su abogado, también manifestó su conformidad con la salida alternativa.

No obstante, los familiares adelantaron que no aceptarían el ofrecimiento de reparación económica de $1.000.000 previsto para este tipo de acuerdos, ya que impulsarán un reclamo por la vía civil. En ese marco, el juez desestimó el ofrecimiento y dispensó al imputado de concretar ese pago.

Las reglas que deberá cumplir

Como condición para mantener la probation, Witschi deberá cumplir durante un año una serie de reglas de conducta impuestas por la Justicia.

Entre las principales obligaciones figura la realización de un curso de concientización vial en una institución especializada y la prohibición de conducir cualquier tipo de vehículo por el plazo de 12 meses.

El magistrado remarcó especialmente esta última condición al señalar que el propio imputado había dejado de manejar de manera voluntaria desde el inicio de la investigación. Ahora esa decisión quedó incorporada como una regla de conducta cuyo incumplimiento podría derivar en la revocación de la probation y la reanudación del proceso penal.

El choque en el que murió Hugo Jumilla

El hecho investigado ocurrió el viernes 9 de mayo de 2025, alrededor de las 19, en la intersección de O'Higgins y Sattler, en la ciudad de Paraná.

Según la acusación, Witschi conducía una Toyota Hilux en sentido este-oeste por calle O'Higgins cuando realizó un giro que, pese a haber accionado la luz de giro, no resultó suficiente para evitar la colisión con una motocicleta de 110 centímetros cúbicos en la que circulaban Diego Jumilla, de 22 años, y su padre Hugo Jumilla, de 56.

Como consecuencia del impacto, Diego Jumilla sufrió lesiones leves, mientras que Hugo Jumilla falleció en el lugar debido a un traumatismo severo de cráneo.

Durante la audiencia, el fiscal también señaló que existió una participación de la propia víctima en la mecánica del hecho, al indicar que la motocicleta circulaba a alta velocidad.

Aclaró, sin embargo, que esa circunstancia no alcanzaba para eximir de responsabilidad la maniobra atribuida al conductor de la camioneta, sino que contribuía a contextualizar el siniestro, publicó Apf.

Asimismo, se tuvo en cuenta que Witschi no registra antecedentes penales computables, no posee otras causas en trámite y nunca antes había accedido al beneficio de la suspensión del juicio a prueba.