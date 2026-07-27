Murió un nene de 4 años en el incendio de una vivienda en Santa Fe: Un hermano fue rescatado por vecinos

Un niño de 4 años murió este lunes por la mañana durante el incendio de una vivienda en barrio Schneider, Santa Fe. El trágico hecho ocurrió en una casa ubicada sobre calle Regis Martínez al 3700, donde el menor quedó atrapado por las llamas, mientras que su hermano, de 11 años, pudo ser rescatado por vecinos antes de la llegada de los equipos de emergencia.

Según publicó AIRE, el alerta ingresó al sistema de emergencias 911 alrededor de las 10.40. Minutos después arribaron al lugar Bomberos Zapadores, efectivos policiales y personal sanitario, quienes trabajaron para controlar un incendio que, al momento de su llegada, ya se encontraba completamente desarrollado.

Antes del arribo de los rescatistas, los propios vecinos escucharon los gritos de auxilio y decidieron ingresar a la vivienda para intentar salvar a los dos niños. Gracias a esa intervención lograron sacar con vida al hermano mayor, de 11 años, quien fue trasladado al Hospital de Niños para recibir atención médica. Sin embargo, no pudieron alcanzar al menor de 4 años, que falleció dentro del inmueble.

Profundo dolor en el barrio

Durante la mañana llegó al lugar la madre de los niños, quien no se encontraba en la vivienda al momento del incendio. Según se informó, había salido para visitar a su pareja, que permanece detenida. Su arribo estuvo marcado por escenas de profundo dolor y fue acompañada por familiares y allegados.

Una de las vecinas, amiga de la madre de los chicos, relató los dramáticos minutos que se vivieron mientras las llamas consumían la casa. “El que sacó al más grande fue mi esposo. Está llorando porque se siente mal por no poder sacar al más chiquito”, lamentó en declaraciones a AIRE.

Según su relato, cuando advirtieron el incendio corrieron a ayudar: “Cuando mi marido se da cuenta que el nene está adentro, se tiró pero se prendió fuego las manos”.

La tragedia conmocionó a los vecinos del barrio, muchos de los cuales participaron del desesperado intento de rescate y permanecieron en las inmediaciones de la vivienda visiblemente afectados por el fatal desenlace.

Investigan cómo se inició el fuego

En tanto, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó las pericias para establecer el origen del incendio. Los especialistas efectuaron un relevamiento completo del lugar, tomaron fotografías, realizaron mediciones y recolectaron distintos indicios que serán analizados en el marco de la investigación.

Las actuaciones continuaban durante la jornada con el objetivo de determinar las causas que provocaron el incendio que terminó con la vida del pequeño y enlutó a toda la comunidad.