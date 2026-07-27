De gira por Europa, el ballet entrerriano Pago Montielero representa a Argentina con el folklore litoraleño

El Ballet Pago Montielero continúa con su gira por Europa, donde representa a la Argentina en festivales internacionales de folklore. Tras presentarse en Portugal, el grupo arribó a la isla italiana de Cerdeña, donde participa de una intensa agenda artística que combina espectáculos, desfiles, talleres y actividades de intercambio cultural con delegaciones de distintos países.

Desde Italia, el director del ballet, Eduardo Flores, dialogó con Elonce y describió la experiencia que vive junto a los bailarines. "Realmente es una experiencia re linda. Ya estuvimos antes en Portugal del 13 al 20 de julio, nos fue muy bien durante los días de festival y también pudimos recorrer algunos lugares como Fátima", relató.

Luego de permanecer unos días en Roma, la delegación llegó el 23 de julio a Cerdeña, donde continuará su recorrido hasta el 7 de agosto. Allí ya actuó en diferentes localidades y mantuvo encuentros con autoridades locales, además de compartir escenarios con agrupaciones folklóricas de distintas partes del mundo.

Intercambio cultural y difusión del folklore litoraleño

Durante la gira, el Ballet Pago Montielero presentó un repertorio centrado en las expresiones tradicionales del Litoral argentino, como la chamarrita, el rasguido doble y el chamamé, géneros que despertaron el interés del público europeo.

Uno de los integrantes destacó que "la repercusión es muy linda. Para nosotros representar y traer la música del Litoral de nuestro país, como la chamarrita, el rasguido doble y el chamamé, que por ahí no son tan conocidos en esta zona, es muy importante".

Además, remarcó que el chamamé, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, siempre generó una excelente respuesta entre los espectadores. "Siempre es bien recibido", afirmó.

La agenda artística también incluyó talleres para enseñar chamamé a bailarines extranjeros, desfiles tradicionales y espectáculos compartidos con agrupaciones de otros países, fortaleciendo el intercambio cultural que caracteriza a este tipo de festivales.

Un viaje construido con esfuerzo colectivo

Los integrantes del ballet resaltaron que concretar la gira implicó un importante sacrificio económico. Cada bailarín debió afrontar los gastos de su pasaje mediante distintas iniciativas personales.

"Cada uno de nosotros se tuvo que solventar su pasaje hasta aquí. Hicimos rifas, pollos asados, tortas asadas; algunos incluso sacaron préstamos que deberán pagar cuando regresen", explicaron.

Pese a ese esfuerzo, coincidieron en que la posibilidad de representar al país hace que cada sacrificio valga la pena. "Uno disfruta mucho más porque sabe todo lo que costó llegar hasta acá. Es muy sacrificado a nivel económico, pero la pasión por la danza hace que todo tenga sentido", señalaron.

Para varios de los integrantes esta no fue su primera experiencia internacional. Algunos ya habían participado en giras por Bolivia, Brasil, Paraguay y Polonia, mientras que otros comenzaron a ahorrar apenas regresaron del viaje realizado en 2025.

Uno de los bailarines recordó que empezó a juntar dinero desde agosto del año pasado, incluso antes de conocer cuál sería el próximo destino. "Ya estábamos trabajando para poder realizar esta gira. Quiero agradecer a mi familia y a todas las personas que colaboraron con los beneficios que organizamos", expresó.

Un recibimiento que superó las expectativas

Durante su paso por Portugal, el grupo ofreció funciones tanto en escenarios al aire libre como en teatros. Una de las presentaciones más emotivas tuvo lugar en un cine teatro donde asistieron adultos mayores, personas en tratamiento médico y niños que participaban de actividades recreativas de verano.

Flores explicó que ese tipo de funciones buscan acercar los espectáculos internacionales a quienes no siempre pueden asistir a los festivales nocturnos. "Cuando bajábamos del escenario nos sorprendía el ida y vuelta con la gente y las cosas que nos decían. La recepción de nuestra propuesta fue realmente muy

emocionante", recordó.

El Ballet Entrerriano Pago Montielero continúa su gira internacional

Los bailarines también valoraron el intercambio que se produce fuera del escenario. "Así como nosotros mostramos nuestras danzas tradicionales y nuestra vestimenta, cada país hace lo propio. Aprendemos sus bailes, conocemos sus instrumentos y compartimos distintas expresiones culturales", contaron.

Aunque reconocieron que en ocasiones el idioma representa una dificultad, aseguraron que la música y la danza terminan siendo un lenguaje universal. "El arte tiene esto que nos une y nos permite comunicarnos", resumieron.

Antes de despedirse, Eduardo Flores agradeció el acompañamiento permanente que reciben desde Argentina. "Estamos muy agradecidos por la repercusión que tenemos acá y también por el apoyo de toda la gente que nos sigue desde nuestro país. Nos mandan mensajes todos los días y eso nos da fuerzas para seguir representando de la mejor manera a nuestra cultura", concluyó.