Ballet entrerriano representará al país en fiestas internacionales

REDACCIÓN ELONCE
El Ballet Pago Montielero de Federal fue seleccionado para representar a la Argentina en festivales internacionales de Portugal e Italia. El grupo viajará con músicos y bailarines para difundir la música, la danza y las tradiciones del litoral.
El Ballet Pago Montielero de Federal volverá a representar a la Argentina en Europa. En pocos días, una delegación integrada por cerca de 20 personas partirá rumbo a Portugal e Italia para participar de festivales internacionales de folklore, donde presentará un repertorio basado en la música, la danza y las tradiciones del litoral argentino.
El director del ballet, Eduardo Flores, explicó que el grupo iniciará el viaje el próximo 11 de julio y que la primera escala será en Portugal, donde participará de un festival folklórico itinerante. Luego, parte de la delegación continuará hacia la isla de Cerdeña, en Italia, para formar parte de otro importante encuentro internacional.
"El año pasado estuvimos en Polonia con músicos y bailarines y este año estamos saliendo para Portugal e Italia dentro de 17 días. El 11 de julio por la noche estamos partiendo y vamos a participar de un festival folklórico", contó.
Una delegación de músicos y bailarines
Flores señaló que la delegación estará integrada por entre 18 y 20 personas. A los bailarines habituales se sumarán este año nuevos músicos que acompañarán el espectáculo. "El año pasado nos acompañó Agustina Gauna con su grupo y este año nos acompañan María Luz Verazo, Ramiro Matioda, su hermano Martín Matioda y el acordeonista de Federal, Antonio Colomani. Después, la base de los bailarines sería más o menos la misma, con alguna incorporación", explicó.
Además, detalló el funcionamiento de los festivales, que reúnen delegaciones de distintos continentes.
"Estos festivales son itinerantes. Se hace base en una ciudad y después nos van llevando a distintas localidades. Ellos se encargan del traslado y de organizar cada uno de los espectáculos. Nosotros vamos con un repertorio del litoral, llevando nuestra costumbre, nuestra poesía, nuestra danza y nuestra música", sostuvo.
Un reconocimiento al trabajo de muchos años
El director destacó que la invitación no fue casualidad, sino el resultado de un largo recorrido artístico y de un proceso de selección internacional. "Hace años que venimos trabajando. En 2016 hicimos una gira muy importante por España, Italia y también estuvimos en el Vaticano, donde nos recibió el papa Francisco como grupo folklórico argentino", recordó.
A partir de esa experiencia, el ballet comenzó a participar de un circuito internacional de festivales. "Mandamos nuestra postulación. Ellos evalúan videos del repertorio que hacemos para ver si tenemos el nivel que requieren para su festival y, a partir de ahí, nos convocan y nos envían una invitación oficial", explicó Flores.
También precisó que cada edición reúne representantes de distintos continentes. "Normalmente eligen un grupo por cada región. Este año hay uno por Sudamérica, uno por Centroamérica, otro por Norteamérica y después delegaciones de Oceanía, África, Asia y Europa. Van rotando los países todos los años", detalló.
El chamamé y la chamarrita conquistaron al público europeo
Flores contó que la respuesta del público europeo durante la gira realizada el año pasado en Polonia superó todas las expectativas y marcó el camino para el repertorio que presentarán este año. "En años anteriores llevábamos más folklore tradicional y algo del litoral, pero el año pasado fuimos prácticamente con un repertorio de chamamé y música del litoral, y gustó muchísimo. Eso nos envalentonó para presentar esta propuesta", afirmó.
El profesor explicó que las danzas litoraleñas despiertan una gran curiosidad entre los espectadores. "La gente se engancha muchísimo porque conocen el tango, pero les llama la atención que haya otras danzas que también se bailan tomadas, como el chamamé, la chamarrita o el rasguido doble. Realmente les gusta nuestro folklore y lo que hacemos", aseguró.
Mostrar la identidad entrerriana
Además de la música y la danza, la delegación busca transmitir aspectos culturales propios del norte entrerriano, desde la vestimenta hasta las costumbres rurales. "Llevamos ropa que se usa para trabajar en el norte entrerriano, como guardamontes y tiradores. Ellos preguntan por qué usamos esas prendas de cuero, qué diferencia tienen con los vaqueros, y uno aprovecha para explicar nuestras costumbres", relató.
Flores también destacó que la posibilidad de dialogar con artistas de distintos países enriquece la experiencia. "Muchas veces el idioma es una dificultad, pero terminamos manejándonos con traductores o con aplicaciones en el celular. El idioma universal termina siendo la música y la danza. Ahí podemos mostrar quiénes somos y explicar nuestras vivencias", expresó.
Un viaje autogestionado
El director explicó que el Ballet Pago Montielero es un grupo independiente y que cada integrante afronta los costos del viaje mediante beneficios y aportes personales. "Somos un grupo independiente que se autofinancia. Cada uno termina pagando su pasaje. Por eso a veces se hace cuesta arriba y algunos chicos que viajaron el año pasado todavía están pagando los créditos que sacaron", contó.
Para reunir los fondos necesarios realizaron distintas actividades. "Estamos haciendo ventas de pollo y otros beneficios para juntar dinero. Ya tenemos cubiertos los pasajes y el traslado hasta Ezeiza, que también fue pagado por nosotros con todo el esfuerzo del grupo", indicó.
Finalmente, invitó a seguir la experiencia a través de las redes sociales del ballet. "Si quieren seguir al grupo, en las redes de Pago Montielero vamos a estar publicando todo. También lo harán los músicos y llevamos una community manager para mostrar desde allá todo lo que vayamos viviendo", concluyó.