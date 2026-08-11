Una provincia retomará los bonos creados en 2024 para incentivar el consumo

Los Chachos volverán a circular desde el 17 de agosto en La Rioja, que distribuirá $4.000 millones entre trabajadores, jubilados y beneficiarios para incentivar el consumo.
El Gobierno de La Rioja volverá a poner en circulación los Chachos, los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE) creados en 2024, y entregará una ayuda extraordinaria de 50.000 Chachos a unos 80.000 beneficiarios. La nueva etapa comenzará el 17 de agosto y representará una inyección estimada en $4.000 millones en la economía provincial.
La decisión fue impulsada por el gobernador Ricardo Quintela con el objetivo declarado de reforzar los ingresos de sectores vinculados al Estado provincial y promover el consumo en comercios locales. La operatoria se extenderá hasta diciembre.
El mandatario defendió la utilización del instrumento a partir de la experiencia anterior. “El Chacho es un instrumento financiero que en La Rioja tuvo una aceptación total”, sostuvo Quintela, quien también resumió el objetivo de la iniciativa: “No quiero que pierdan el poder adquisitivo los trabajadores”.
Quiénes recibirán los 50.000 Chachos
El beneficio alcanzará a empleados de planta del Gobierno provincial, trabajadores vinculados a la Administración Pública, jubilados de la Policía que perciben quincena, beneficiarios de programas y personas contratadas vinculadas al Estado riojano.
Con aproximadamente 80.000 beneficiarios, la distribución de 50.000 Chachos por persona implicará la puesta en circulación de unos $4.000 millones, teniendo en cuenta la equivalencia nominal de uno a uno entre el bono provincial y el peso.
La intención del gobierno provincial es que esos recursos sean destinados principalmente al consumo y permanezcan dentro del circuito económico riojano. Actualmente, más de 500 comercios están adheridos para recibir los bonos y, según se informó, nuevos establecimientos manifestaron interés en incorporarse.
Qué son los Chachos y dónde pueden utilizarse
Los Chachos son Bonos de Cancelación de Deuda emitidos por La Rioja y denominados de esa manera en homenaje al caudillo federal Ángel Vicente Peñaloza. La provincia comenzó a utilizarlos en 2024, durante un período de fuerte disputa con el Gobierno nacional por el envío de recursos.
Los BOCADE mantienen una equivalencia nominal de un Chacho por un peso, aunque no constituyen moneda de curso legal nacional. Pueden utilizarse en los comercios que voluntariamente se encuentren adheridos al sistema.
También pueden destinarse a cancelar impuestos provinciales, tasas municipales y servicios prestados por empresas estatales, de acuerdo con las condiciones de la operatoria.
El antecedente de la primera emisión
La Rioja fue la primera provincia en avanzar con un instrumento de estas características durante la gestión del presidente Javier Milei. La primera circulación de los Chachos se concretó en 2024.
Al finalizar aquella experiencia, Quintela aseguró que el Estado provincial había recuperado “la totalidad de los bonos emitidos” y sostuvo que el instrumento permitió complementar los ingresos y generar movimiento económico.
El gobernador afirmó también que la Provincia había recuperado los bonos “en los tiempos y en los términos que establecía la ley”, argumento que la administración riojana utilizó para respaldar el relanzamiento.
Cuándo comenzarán a entregarlos
El nuevo cronograma comenzará el 17 de agosto y continuará hasta el 24, organizado según la terminación del DNI de los beneficiarios. La distribución se realizará tanto en la capital riojana como en localidades del interior provincial.
Los Chachos podrán utilizarse hasta diciembre y se estableció el 29 de diciembre como último día para su rescate. Los comercios adheridos tendrán la posibilidad de solicitar rescates anticipados.
En tanto, quienes conserven los bonos hasta su vencimiento recibirán un reconocimiento del 1%, porcentaje que no será acumulativo.
Analizan si la ayuda podría incorporarse al salario
El Gobierno riojano analiza además darle continuidad al monto que inicialmente será otorgado como una ayuda extraordinaria y evaluar una eventual incorporación al esquema salarial de los trabajadores.
Sin embargo, esa posibilidad todavía no fue definida. Según se indicó, dependerá de la evolución de las finanzas provinciales y deberá ser discutida con las organizaciones gremiales.
La administración de Quintela sostuvo que una eventual incorporación permanente deberá contar previamente con los recursos necesarios para garantizar su sostenibilidad.
La disputa por los recursos nacionales
El regreso de los Chachos se produjo en un escenario de tensión entre el gobierno de La Rioja y la administración nacional por los recursos federales y el impacto que la recesión tuvo sobre las cuentas provinciales.
Desde la Provincia sostuvieron que la reducción de recursos afecta tanto las finanzas estatales como la actividad privada, debido a que la retracción del consumo repercute sobre comercios y pequeñas y medianas empresas.
En ese contexto, Quintela afirmó que la nueva circulación de los BOCADE buscará “atenuar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores”. Desde el 17 de agosto, la provincia volverá así a utilizar el instrumento creado dos años atrás, con una inyección prevista de $4.000 millones en su mercado interno.