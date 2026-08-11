Terremoto en Colombia: confirman 130 muertos y declaran alerta roja hospitalaria

Al menos 130 personas murieron y unas 570 resultaron heridas el lunes a causa de un fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste de Colombia y afectó varios departamentos del país, y el Gobierno declaró situación de “desastre nacional” con el objetivo de agilizar la movilización de recursos para asistir a los damnificados y evaluar las infraestructuras afectadas.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dio a conocer la cifra oficial de víctimas y daños, que incluye 1575 viviendas afectadas.

Entre la infraestructura averiada, detalló: 18 centros de salud, 52 centros educativos, 17 centros comunitarios y 18 vías. También mencionó seis aeropuertos afectados en infraestructura y sin operación para vuelos comerciales, y uno afectado en pista de aterrizaje.

“El Gobierno Nacional desplegará todas sus capacidades para defender la vida y atender a los necesitados”, aseguró el mandatario en su informe oficial con datos de las 12.30, hora local (las 14.30 de Argentina).

“La prioridad es rescatar a todas las personas que se encuentran bajo escombros”, puntualizó el presidente, quien asumió el viernes.

Ante la magnitud de la emergencia ocasionada por el sismo con epicentro en Chocó, el Comité Extraordinario para el Manejo de Desastres, liderado por el flamante presidente Abelardo de la Espriella, anunció la declaración de “desastre”.

El terremoto provocó evacuaciones incluso en Bogotá. Testigos informaron haber sentido el temblor en toda la capital y hasta la costa de Barranquilla, así como en el vecino Ecuador, al sur.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, también informó sobre “afectaciones graves” que están siendo monitoreadas con drones y medios locales difundieron imágenes de fachadas de edificios caídos.

Según indicó el sitio RFI, que complementa esta información internacional transmitida por la agencia de noticias Xinhua, el movimiento sísmico se sintió también en Ecuador y Panamá.

“Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura”, indicó el Centro de Redes Sismológicas de China (CENC, siglas en inglés), la entidad en X, tras el sismo.

El alcalde de Bogotá, Carlos F. Galán, informó que se habilitaron seis centros de acopio para recibir donaciones que serán destinadas a las ciudades más afectadas por el terremoto, entre ellas Pereira, Manizales, Cali y Quibdó.

Alerta roja hospitalaria en Cali y Antioquia

Cali y Antioquia declararon la alerta roja hospitalaria en sus centros de salud ante la llegada masiva de heridos.

Solo en la capital del Valle del Cauca se registran más de 380 heridos, reportaron los diarios El Espectador y El Tiempo. Este número supera ampliamente al difundido pocas horas antes por el Gobierno.

Se registraron 21 réplicas

El Servicio Geológico Colombiano actualizó la información sobre el sismo ocurrido en San José del Palmar, Chocó.

El sismo fue de magnitud 7,4 y tuvo epicentro en San José del Palmar (Chocó), a una profundidad de 103 km.

Se trata del evento sísmico de mayor magnitud registrado en Colombia en el siglo XXI. Hasta este momento, han ocurrido 21 réplicas, y es probable que continúen ocurriendo, dice la entidad.

Anteriores antecedentes: el director del SGC, Julio Fierro Morales, indicó que en la zona hubo un terremoto de magnitud 7,2 el 23 de noviembre de 1979.

El sismo activó los protocolos de emergencia y evacuación en oficinas, centros comerciales, instituciones educativas y complejos residenciales en distintas regiones del país, mientras los organismos de gestión del riesgo continúan evaluando posibles afectaciones.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación y realizan inspecciones en infraestructuras estratégicas para determinar el alcance de los daños ocasionados por el temblor.

Interrupciones en suministro eléctrico

XM, administrador del Sistema Interconectado Nacional (SIN), reportó que, debido al temblor, se registraron interrupciones en el suministro de electricidad en departamentos del suroccidente del país: Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Huila, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle.

Cali busca a los atrapados bajo los escombros

El alcalde de Cali, tercera ciudad del país, Alejandro Eder, pidió apoyo a Bogotá y Medellín con equipos de rescate al reportar al menos 19 estructuras colapsadas con personas atrapadas.

Varios edificios del centro de la ciudad sufrieron daños en sus fachadas, entre ellos los de un motel en la Autopista Suroriental y construcciones cercanas a las Canchas Panamericanas.

En el propio Chocó, cerca del epicentro, la situación también es delicada. La gobernadora Nubia Carolina Córdoba Curi confirmó heridos y daños graves en las edificaciones de Quibdó, la capital departamental, cuyo aeropuerto El Caraño también sufrió destrozos.

Solidaridad de la comunidad internacional

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia expresó su agradecimiento “a la comunidad internacional por su solidaridad, luego de los fuertes temblores que afectaron al país este lunes”.

“Siguiendo indicaciones del presidente Abelardo de la Espriella, el canciller Omar Bula ha estado en contacto permanente con representantes de diversos países que han ofrecido su apoyo al gobierno y al pueblo colombiano ante la emergencia”, expresa un comunicado oficial.

Argentina expresó su “solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Colombia” ante el terremoto registrado el lunes e hizo llegar las condolencias “a las familias de las víctimas”, indicó un mensaje del canciller Pablo Quirno.

“Nos encontramos en contacto con las autoridades colombianas, a quienes hemos transmitido la disposición de la Argentina para brindar la asistencia que resulte necesaria”, agregó la misiva oficial.

Los gobiernos de Estados Unidos, Brasil, México, Italia, España, Perú, Israel, Ucrania, Guatemala, El Salvador, Chile, Ecuador, Panamá y Venezuela también expresaron mensajes solidarios con Colombia y se mostraron dispuestos a ofrecer apoyo.

El fútbol colombiano suspende los partidos programados para este lunes

La División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) anunció tras el terremoto la suspensión de los partidos programados para este lunes, que se disputarán mañana, mientras que los que se iban a jugar el martes se realizarán el miércoles.

“En representación de los 36 clubes del Fútbol Profesional Colombiano, enviamos un mensaje de acompañamiento, fortaleza y solidaridad a las familias y comunidades que atraviesan momentos de preocupación y dificultad como consecuencia de este hecho”, indicó el organismo en un comunicado.

Varios clubes de fútbol internacionales expresaron su solidaridad con Colombia tras el terremoto registrado el lunes.

Entre los equipos que enviaron mensajes de apoyo se encuentran Real Madrid (España), Tottenham (Inglaterra), Palmeiras (Brasil), Chelsea (Inglaterra) y Corinthians (Brasil), que se sumaron a las muestras de solidaridad con las personas afectadas por la emergencia. (Noticias Argentinas)