Colocaron un radar para controlar la velocidad en uno de los ingresos a una ciudad entrerriana

Desde este lunes 27 de julio funciona en la localidad de General Ramírez, en el departamento Diamante, un operativo móvil de control de velocidad sobre la Ruta Nacional N.º 12, a la altura del kilómetro 386,9, en el acceso principal a la ciudad.

La medida fue impulsada por el municipio y será ejecutada por la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos. Mediante un radar móvil, se verificará que los vehículos respeten el límite máximo de 60 kilómetros por hora establecido para ese tramo.

El operativo busca ordenar la circulación y reducir los riesgos en un sector de intenso movimiento, utilizado diariamente por vecinos, transportistas y personas que ingresan o egresan de la localidad.

Desde el municipio indicaron que esta instancia “forma parte de las gestiones destinadas a instalar, en el futuro, un radar fijo en el acceso a General Ramírez. El trámite continúa ante los organismos nacionales correspondientes”.

El control se realiza de acuerdo con la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449, que establece una velocidad máxima de 60 km/h en los tramos de rutas que atraviesan zonas urbanas.

Ante ello, las autoridades solicitaron a automovilistas, motociclistas y transportistas circular con precaución, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal policial.