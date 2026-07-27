Ofrecen millonaria recompensa por datos de una mujer desaparecida hace un mes

El gobierno nacional y de la provincia de Santa Fe, ofrecen recompensa para quienes aporten datos sobre el paradero de Micaela Albornoz, desaparecida hace un mes.
El Gobierno nacional ofreció una recompensa de cinco millones de pesos para quienes aporten información que permita encontrar a Micaela Albornoz, la mujer de 32 años desaparecida desde el pasado 24 de junio. La decisión fue oficializada mediante una resolución del Ministerio de Seguridad Nacional, luego de que la investigación sumara nuevas pistas, aunque sin resultados concretos sobre su paradero.
La recompensa fue solicitada por la Fiscalía de Instrucción de Distrito Uno, turno Seis, de Córdoba, que intervino en la causa tras la aparición de imágenes de la mujer en esa provincia. Según la resolución, Albornoz se encontraba en una situación de vulnerabilidad debido a patologías psiquiátricas y había salido de su casa sin la medicación que necesitaba.
Ante esas circunstancias, las autoridades consideraron que no podía descartarse la posible intervención de terceros en su desaparición.
Asimismo, el Poder Ejecutivo de Santa Fe, a través del Ministerio Público de la Acusación (MPA), hizo pública una recompensa de 10 millones de pesos, instando a quienes tengan información a comunicarse al 911, enviar un correo a recompensas@mpa.santafe.gov.ar o llamar al 0800-444-3583.
"La identidad de quienes denuncien será preservada durante y después del proceso de investigación que se lleva a cabo", se menciona en un comunicado publicado en las redes oficiales.
Las últimas pistas
Micaela fue vista por última vez el 24 de junio, cuando salió de su vivienda del barrio Villa Manuelita, en Rosario, con la intención de dirigirse a una plaza cercana.
En los días siguientes, familiares encontraron prendas y objetos personales en las inmediaciones del Parque de la Independencia. Más tarde comenzaron a surgir testimonios de personas que afirmaban haberla visto en distintos puntos de Rosario.
La investigación dio un giro cuando cámaras de seguridad registraron a un hombre utilizando la tarjeta de débito de la mujer en Córdoba. El sospechoso fue identificado y admitió haber robado la tarjeta, aunque aseguró que no sabía dónde estaba Albornoz.
La búsqueda continúa
Posteriormente, la Policía de Córdoba informó que, tras las diligencias realizadas, no existían elementos para sostener que la mujer permaneciera en esa provincia, por lo que la investigación volvió a quedar bajo la órbita de la Fiscalía Regional Nº 2 de Rosario.
La pista más reciente surgió durante el último fin de semana, cuando una cámara de seguridad ubicada sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de Cañada Rosquín, en Santa Fe, registró a una mujer que sus familiares identificaron como Micaela.
La familia sostuvo que resulta difícil comprender cómo pudo desplazarse entre distintas provincias sin ser asistida y reiteró que "jamás abandonaría a su hija por decisión propia".
Cómo aportar información
De acuerdo con la descripción oficial, Micaela Albornoz mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, ojos marrones y cabello negro hasta los hombros. Además, posee un piercing en el ombligo y suele caminar encorvada, mirando hacia el suelo y hablando sola.
Quienes puedan aportar datos sobre su paradero pueden comunicarse de manera gratuita con la línea 134 del Programa Nacional de Recompensas o con la Fiscalía Regional Nº 2 de Rosario, al teléfono (341) 486-1200.