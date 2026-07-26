Explotó un buque petrolero en el estrecho de Ormuz tras chocar con una mina marina

Irán advirtió que las embarcaciones que se apartaran de los recorridos afrontarían consecuencias

Un petrolero explotó este domingo en el estrecho de Ormuz tras chocar presuntamente contra una mina marina, según informaron medios iraníes. El incidente ocurre en medio de una escalada de tensión entre Irán y Estados Unidos por el control de una de las principales rutas del comercio mundial de petróleo.

La agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, indicó que el buque había abandonado el corredor de navegación aprobado por Teherán y lo calificó como un "petrolero infractor".

Según esa versión, las autoridades iraníes habían advertido previamente que las embarcaciones que se apartaran de los recorridos establecidos asumirían las consecuencias.

Hasta el momento, el gobierno iraní no emitió un comunicado oficial sobre el hecho ni confirmó la identidad del petrolero, la existencia de víctimas o la magnitud de los daños provocados por la explosión.

Aumenta la tensión en Ormuz

El episodio se produjo horas después de que la televisión estatal iraní informara que la Guardia Revolucionaria realizó disparos de advertencia contra seis embarcaciones que, según Teherán, intentaban atravesar el estrecho fuera de la ruta designada.

El estrecho de Ormuz es considerado un punto clave para el transporte energético mundial, ya que por allí circula una parte importante de las exportaciones de petróleo y gas.

La situación se da en un contexto de creciente enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos, luego de que Omán impulsara una nueva ruta de tránsito con respaldo de Washington. Teherán respondió con ataques contra buques comerciales, mientras que Estados Unidos realizó posteriormente bombardeos sobre territorio iraní.

Las autoridades internacionales siguen de cerca el desarrollo del incidente ante el riesgo de nuevas tensiones en una de las zonas marítimas más estratégicas del mundo.