Viale: cuál es la agencia que vendió el millonario premio del Quini 6

Un apostador de Viale se convirtió en el nuevo millonario del Quini 6 tras acertar una jugada que le permitió llevarse un premio de $1.038.037.766,40. El ticket ganador fue vendido en la Agencia El Garage, cuyo titular es Elbio “Lento” Pérez, quien manifestó su sorpresa por la cifra alcanzada y aseguró que se trata del premio más importante entregado por el histórico local.

Créditos: Micrófono Digital

La agencia funciona desde hace 34 años y, si bien a lo largo de su trayectoria entregó distintos premios, ninguno había alcanzado una suma semejante.

Por el momento, no se conoce quién es el afortunado ganador. La incógnita mantiene expectantes a los vecinos de Viale, ya que el local recibe tanto a apostadores de la ciudad como a personas que pasan por la zona y realizan sus jugadas mientras cargan combustible en la estación de servicio cercana.

El millonario premio generó gran repercusión entre los vialenses, que esperan conocer la identidad de la persona que se convirtió en una de las nuevas grandes ganadoras del Quini 6 en Entre Ríos.

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Los números ganadores

En el Tradicional salieron el 09-21-37-12-08-28. Ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante. Acumula para el próximo sorteo $5.394.447.878.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 05-22-00-04-01-03. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $2.680.335.680.

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Por su parte, en La Revancha aparecieron el 22-45-25-03-05-08. Un apostador entrerriano acertó todos los números y se llevó $1.038.037.766,40. El apostador es de la localidad de Viale, en la agencia 000747-000, en calle 9 de Julio 443.

En el Siempre Sale hubo 16 ganadores que acertaron cinco de los siguientes números: 10-42-13-40-06-43. Cobrarán cada uno $28.894.401.

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 522 ganadores y cada uno percibirá $383.141,76. Elonce.com