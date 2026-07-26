Hallaron un cuerpo en la costa bonaerense y buscan confirmar si es el último pescador desaparecido en el Río de la Plata

La embarcación naufragó el 14 de junio en el Río de la Plata

Un cuerpo fue hallado este domingo en la costa del partido bonaerense de Magdalena y las autoridades investigan si se trata del último de los cinco pescadores desaparecidos tras el naufragio de la embarcación Chamigo-Ho en el Río de la Plata, ocurrido el pasado 14 de junio.

Foto: Prensa Ensenada

El hallazgo se produjo en un sector conocido como La Vasquita, ubicado a unos dos kilómetros de Atalaya, dentro de la jurisdicción de Bartolomé Bavio, durante un operativo de búsqueda encabezado por Bomberos Voluntarios y personal de distintas fuerzas que trabajaban por tierra y agua.

Tras el descubrimiento, intervino la Justicia y se ordenó el traslado del cuerpo para realizar las pericias correspondientes. Los investigadores buscan determinar si los restos pertenecen a Damián Giubu, quien era el último de los cinco tripulantes que aún permanecía desaparecido.

Otro cuerpo había sido encontrado en Uruguay durante la búsqueda

La búsqueda de los pescadores también tuvo avances semanas atrás cuando fue hallado un cuerpo en la costa de Atlántida, en el departamento uruguayo de Canelones. El hallazgo fue realizado por personal de la Prefectura Nacional de Uruguay y quedó bajo investigación de la Fiscalía Letrada de Atlántida.

Foto: gentileza Data Magdalena

El cuerpo fue sometido a estudios forenses para establecer su identidad y determinar las causas del fallecimiento. Según la información oficial, no presentaba lesiones externas compatibles con la intervención de terceros, por lo que una de las hipótesis apunta a que pudo haber sido arrastrado por las corrientes y los fuertes vientos registrados en el Río de la Plata.

Hasta ese momento, las autoridades ya habían confirmado las identidades de dos de los tripulantes: Sebastián Romegialli, cuyo cuerpo fue encontrado el 26 de junio cerca del límite entre Argentina y Uruguay, y Carlos Kovach, hallado el 28 de junio a la altura de Punta Indio.

El naufragio de la lancha Chamigo-Ho

Los cinco pescadores desaparecieron el 14 de junio, luego de salir desde el Camping Hudson, en el partido bonaerense de Berazategui, para realizar una jornada de pesca de pejerrey.

La última comunicación con la embarcación se registró entre las 6 y las 8.30 de ese día. Al no regresar, sus familiares denunciaron la desaparición y se inició un amplio operativo que incluyó zonas del Río de la Plata frente a Hudson, Berisso, Ensenada, Magdalena y aguas jurisdiccionales de Uruguay.

La investigación continúa abierta y los resultados de las pericias permitirán establecer si el cuerpo encontrado en Magdalena corresponde al último pescador desaparecido y cerrar una de las búsquedas más extensas realizadas en el estuario en los últimos años.